Andreotti | a 100 anni dalla nascita ricostruite le amicizie con Papi e prelati Tra cui

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Indro Montanelli diceva: “De Gasperi eandavano insieme a messa e tutti credevano che facessero la stessa cosa. Ma non era così. In chiesa De Gasperi parlava con Dio,con il prete”. Di sicuro il “Divo” parlava anche con i, e perfino con i santi. È ciò che hanno ricostruito, documenti alla mano, monsignor Leonardo Sapienza, reggente della Prefettura della Casa Pontificia, e Roberto Rotondo, giornalista, dal 1990 al 2012 vicedirettore responsabile della rivista internazionale 30 Giorni nella Chiesa e nel mondo diretta proprio da Giulio. In occasione dei cent’del sette volte Presidente del Consiglio, Sapienza e Rotondo hanno dato alle stampe il volume I miei santi in paradiso. L’amicizia di Giuliocon le figure più note del cattolicesimo del Novecento (Libreria Editrice Vaticana).I miei santi in ...