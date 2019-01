Adrian | Rosita Celentano difende il padre | «Troppo presto per giudicare Ora è diventato

Rosita Celentano la spara enorme : "Con Adrian papà..." : Dopo giorni di silenzio, il clan Celentano reagisce alla grandine di critiche abbattutasi su "Adrian". La figlia Rosita ha rilasciato un'intervista esclusiva al settimanale "Spy" di Alfonso Signorini ...

Adrian - Rosita difende il padre Adriano Celentano : “Non vedono l’ora di attaccarlo per avere gloria. Lui con questo programma è diventato immortale” : Su Adrian, il programma di Adriano Celentano andato in onda lunedì 21 e martedì 22 gennaio su Canale5 (le prime di nove puntate) si è scritto e soprattutto detto molto. Non solo sul fronte auditel ma anche per via delle tante critiche che, soprattutto sui social, sono piovute sul programma e sullo stesso Celentano. A difenderlo ora è la figlia Rosita che, in un’intervista a Spy, spiega: “Credo sia abbastanza irrilevante andare alla ...

