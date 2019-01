Uno studio lancia allarme | in 25 anni sono stati 190 gli atleti morti come Astori

“Studio per Uno spettacolo divertente sull’anoressia” dal 25 al 27 gennaio 2019 al Teatro Studio Uno di Roma : In scena al Teatro Studio Uno dal 25 al 27 gennaio 2019 “Studio per uno spettacolo divertente sull’anoressia” di e con Carlotta Piraino e Sonia Scialanca, uno lavoro che nasce dal bisogno autobiografico di indagare un’esperienza forte e personale, analizzandola per capirla a fondo dopo molti anni dall’averla vissuta. Comicia così un viaggio alla ricerca del “perchè” aprendo uno spazio, un non luogo, fatto di incontri in cui la ...

Bambini italiani sempre più pantofolai : Uno studio ci mostra come i piccoli amino la sedentarietà : Cambiano i tempi, così chi immagina Bambini correre per i parchi desiderosi di una giornata di sole per dare sfogo alla loro voglia di scatenarsi in giochi all’aria aperto, in corse per i prati e quant’altro comune ai Bambini in età scolare dovrà abituarsi sempre di più a vedere sempre più pargoli davanti ad uno schermo, che sia tv, pc, smartphone poco importa, quel che veramente importa che la vita sedentaria pare iniziare molto prima nei ...

In Italia l'età effettiva di pensionamento è 62 - 1 anni. Uno studio : In Italia l'età effettiva di pensionamento è di 62,1 anni, al momento tra le più basse in Europa: nel nostro Paese si va in pensione 7 anni prima che in Portogallo, 5 prima che in Irlanda e un anno ...

Secondo Uno studio la maggior parte degli utenti Facebook non sa che viene registrato un elenco degli interessi personali : Secondo un nuovo studio del Pew Institute, il 74% degli utenti Facebook non sa che il social network registra un elenco dei loro interessi L'articolo Secondo uno studio la maggior parte degli utenti Facebook non sa che viene registrato un elenco degli interessi personali proviene da TuttoAndroid.

Basta uno spinello per alterare il cervello degli adolescenti : Uno studio americano : Bastano uno o due spinelli per alterare la struttura del cervello di un adolescente. È il risultato di uno studio condotto da un'equipe di ricercatori dell'Università del Vermont, negli Usa. Nelle vicinanze delle aree cerebrali correlate alle emozioni e alla memoria dei quattordicenni che avevano assunto cannabis sporadicamente sono state notate modificazioni o, meglio, un aumento del volume della materia grigia. La ricerca fa riflettere, ...

L'Italia nell'economia digitale e dei lavoretti - Uno studio : Il Rapporto INAPP sull'economia delle piattaforme analizza il fenomeno dell'economia delle piattaforme digitali adottando una prospettiva interdisciplinare e ponendo l'accento sulle implicazioni ...

Catania - blitz a Riscossione Sicilia : tre arresti e 26 indagati. “Rivelavano informazioni ad Uno studio privato” : Bastava pagare una cifra tra 15 e 70 euro e alcuni dipendenti infedeli di Riscossione Sicilia rivelavano informazioni riservate. Almeno secondo la guardia di finanza autori di un blitz negli uffici della società che si occupa della Riscossione dei tributi in Sicilia ha portato all’arresto di tre persone, ora ai domiciliari. Ventisei in tutto gli indagati. L’operazione ‘Gancio’ delle fiamme gialle, basata ...

Sauna : Uno studio finlandese evidenzia che allena il cuore come l'attività fisica : La Sauna, secondo i risultati di uno studio condotto all'Università della Finlandia, avrebbe degli effetti benefici sul cuore paragonabili a quelli dell'esercizio fisico. Dallo studio è emerso infatti che maggiore risulta la frequenza delle saune minore è il rischio di mortalità cardiovascolare. Sauna: lo studio sugli effetti benefici sul cuore I ricercatori per 15 anni hanno preso in considerazione un campione di 1700 persone con una età media ...

Tumore al cervello - conta la differenza di genere?/ Uno studio evidenzia le differenze tra uomo e donna : Quanto conta nel Tumore al cervello la differenza di genere? Uno studio pubblicato su Science Translational Medicine mostra spunti sulla differenza genetica

Uomini e Donne : il fratello di Tina in studio per Uno scherzo e il gesto verso Gemma Galgani..Leggi per saperne di più : Uomini e Donne gossip: il fratello di Tina entra in studio per uno scherzo e il gesto verso Gemma Galgani non passa inosservato Un gesto inaspettato quello del fratello di Tina Cipollari nei confronti... L'articolo Uomini e Donne: il fratello di Tina in studio per uno scherzo e il gesto verso Gemma Galgani..Leggi per saperne di più proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Il presidente dell'ONB riporta alla luce Uno studio su episodi avversi dei vaccini : È una notizia delicata quella che Vincenzo D'Anna, il presidente dell'Ordine dei Biologi, ha comunicato tramite un articolo sul noto quotidiano Il Tempo. L'argomento riguarda una ricerca che avrebbe rilevato oltre 400 casi di encefalomielite acuta disseminata, episodi correlati all'uso dei vaccini. Un numero importante che non può essere silenziato e che per tutti questi anni è sparito dai dibattiti scientifici e viene alla luce solo dopo cinque ...

Dolcificanti : Uno studio mette in discussione gli effetti dietetici sulla perdita di peso : I Dolcificanti non aiutano a dimagrire. Secondo un recente studio, non ci sarebbe nessuna prova di concreti effetti positivi in seguito alla loro assunzione. Secondo una recente analisi, condotta dalla Cochrane Foundation e pubblicata sulla testata in ambito scientifico British Medical Journal, non ci sarebbero prove tangibili che l’utilizzo dell’aspartame o prodotti simili possano intervenire positivamente sulla perdita del peso e in generale ...

Dare la 'sveglia' al sistema immunitario per sconfiggere il tumore. Secondo Uno studio italiano - è possibile : 'L'epigenetica è una scienza relativamente nuova, che si affianca alla genetica, che provoca cambiamenti a livelli del Dna non imputabili a modificazioni della sequenza dello stesso. Le mutazioni del ...