Ultime Notizie Roma del 23-01-2019 ore 14 | 10

Ultime Notizie Roma del 23-01-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli l’invio della nave Berlin per l’ammissione Sofia è solo temporaneamente sospeso il mandato della missione Sarà prolungato dall’Unione Europea marce non riteniamo che debba essere chiarito meglio Quali sono i compiti della missione portavoce del ministero della difesa tedesco chiarisce i termini della sospensione della partecipazione della ...

Emiliano Sala - aereo scomparso : la ex fidanzata parla di mafia - Ultime Notizie Flash : Mentre continuano le ricerche dell'aereo con a bordo Emiliano Sala, la ex fidanzata Berenice Schkair lancia l'ipotesi che ci sia la mafia dietro l'incidente

Ultime Notizie Roma del 23-01-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio oggi alle World economic forum di Davos arriva il ministro dell’economia Giovanni Tria ed il premier Giuseppe Conte mentre l’ocse si unisce al coro delle istituzioni che tagliano una crescita italiana per il 2019 con il presidente goria che non nega nuovo taglio delle Stime già a novembre rivista ribasso Intanto ...

Calciomercato Inter/ Ultime Notizie - proposto Adrien Silva dal Leicester : Calciomercato Inter, Ultime notizie: lo Sporting Lisbona propone Adrien Silva, può sostituire Roberto Gagliardini. Intanto c'è la fila per Henrique Dalbert.

Calciomercato Milan/ Ultime Notizie - piace Bergwijn del Psv ma costa molto : Calciomercato Milan, Ultime notizie: piace Bergwijn del Psv, ma costa molto e c'è anche l'Inter. Tre i calciatori in uscita: Laxalt, Simic e Halilovic.

Pensioni Ultime Notizie : Quota 100 “da sciagurati” - Prodi attacca Lega-M5S : Pensioni ultime notizie: Quota 100 “da sciagurati”, Prodi attacca Lega-M5S Sul tema Pensioni ultime notizie riportano le dichiarazioni di Romano Prodi su Quota 100 e sulle misure del governo formato da Lega e Movimento 5 Stelle. In occasione della presentazione del libro del governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco (“Anni difficili. Dalla crisi finanziaria alle nuove sfide per l’economia”) Romano Prodi è intervenuto anche ...

Calciomercato Napoli/ Ultime Notizie - Fornals è l'alternativa se Allan va subito al Psg : Calciomercato Napoli, Ultime notizie: Pablo Fornals è nel mirino, può sostituire Allan se partirà verso il Psg. Rodrigo de Paul può arrivare a giugno

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : blitz al Cara di Castelnuovo di Porto - 23 gennaio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: blitz al Cara di Castelnuovo di Porto; Lino Banfi all'Unesco; Lino Banfi all'Unesco , 23 gennaio 2019, .

Pensioni Ultime Notizie : Quota 100 e prestito per TFR-TFS - l’importo : Pensioni ultime notizie: Quota 100 e prestito per TFR-TFS, l’importo prestito per TFR e TFS, la Quota 100 2019 Pensioni ultime notizie: il Governo continua a lavorare per limare e definire le misure previdenziali di prossima applicazione. Da quanto filtra pare ci siano ancora aspetti su cui contrastano le opinioni dei tecnici e la volontà politica del Governo. Certamente i tempi stringono e moltissimi lavoratori non vedono l’ ora di sapere se ...