Uccide a coltellate il marito nel sonno

UK - Uccide compagna con 30 coltellate perché rifiuta un rapporto a tre : l'uomo a processo : Una terribile tragedia si è verificata il 3 agosto 2018 nel nord est dell'Inghilterra, precisamente a Teesside. Un uomo di 30 anni, Ian Kettlewell, avrebbe infatti ucciso la sua compagna, Kelly Franklin, un anno più piccola di lui, con 30 coltellate, le quali non hanno lasciato scampo alla vittima. I fatti che stiamo esponendo risalgono, come detto, al 3 agosto scorso: ieri l'omicida è stato però ascoltato dalla Corte. I due, secondo quanto ...

Uccide con 30 coltellate la madre dei suoi 3 figli “perché non voleva fare sesso a tre” : Ian Kettlewell , presunto omicida di Kelly Franklin, è stato descritto in tribunale come un uomo “ossessionato dal sesso”. È accusato di aver ucciso la sua ex compagna, mamma dei suoi 3 bambini, con trenta coltellate. Il delitto è avvenuto lo scorso agosto in Inghilterra.Continua a leggere

Sorelle di 12 e 14 anni si vendicano Uccidendo la madre a coltellate e con un colpo di pistola negli Stati Uniti : Due Sorelle di 12 e 14 anni hanno ucciso la madre a coltellate e con un colpo di pistola. Orrore in famiglia negli Stati Uniti, a Magnolia, nella conte di Pike in Georgia. La donna, Erica Hall, 32enne,...

La moglie lo lascia dopo 50 anni per l’amico ritrovato su Facebook : lui la Uccide a coltellate : David Thomas, 74 anni, avrebbe ucciso Sheila Thomas, 69 anni, nella loro casa coniugale. La donna aveva deciso di porre fino al loro matrimonio dopo aver trascorso "40 anni dell'inferno", dopo aver ritrovato una sua vecchia fiamma sul social network...Continua a leggere

Sedicenne Uccide un uomo di 63 anni a coltellate nel Senese. 'Voleva stuprarmi' : Una 16enne è stata fermata dai carabinieri in una frazione di Asciano, nel Senese, per l'omicidio di un 63enne marocchino. La giovane di origine africana, secondo quanto riferiscono i carabinieri, ha ...

Uccide il padre a coltellate : arrestato 14enne : Roma, 5 gen., askanews, - Un ragazzo poco più che 14enne segnato da un certo disagio personale, è stato arrestato dai carabinieri dopo avere accoltellato a morte il padre. È accaduto intorno alle 22 ...

Usa - Uccide a coltellate la gemella di 12 anni e ferisce la mamma : Un ragazzo di 12 anni ha ucciso la sorella gemella pugnalandola al collo e al petto e ferendo la madre. Il fatto è avvenuto quattro giorni fa nella loro casa di West Hartford, nel Connecticut, negli ...

Uccide il figlioletto di un anno con 21 coltellate : «Non smetteva di piangere» : Ha ucciso il figlioletto perché non smetteva di piangere. Una giovane mamma è stata arrestata. Il piccolo aveva un anno appena e, come riporta il Mirror, sarebbe stato colpito...