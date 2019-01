Traffico Roma del 23-01-2019 ore 08 | 00

Traffico Roma del 23-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019 ORE 07.20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ ACI… COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO IL Traffico INIZIA AD ESSERE INTENSO SULLE PRINCIPALI CONSOLARI CHE PORTANO AL CENTRO A CESANO IN VIA CESANENSE UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico ALL’ALTEZZA DI VIA PRADIS PEDAGGI IN DIREZIONE DI CESANO A SUD DEL RACCORDO ANULARE ABBIAMO ...

Traffico Roma del 22-01-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 ORE 19.50 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ ACI… CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE ARDEATINA E APPIA IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA TIBURTINA E PRENESTINA Traffico INTENSO E CODE A TRTTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI A TOR CERVARA DIREZIONE RACCORDO ...

Traffico Roma del 22-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 ORE 19.20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ ACI… CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA NOMENTANA E PRENESTINA Traffico INTENSO E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI AL RACCORDO IN DIREZIONE FUORI Roma IN VIA TIBURTINA CODE DA TOR CERVARA AL RACCORDO DIREZIONE FUORI Roma E DA SETTECAMINI AL RACCORDO IN ...

Traffico Roma del 22-01-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 ORE 18.20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ ACI… CODE PER INCIDENTE SUL RCCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA . INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI PER IL Traffico SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE CI SONO IN CODA DA A PARTIRE DA PORTONACCIO PER DIFFICOLTà DI IMMISSIONE SUL RACCORDO PER LO STESSO INCIDENTE DIFFICOLTÀ ...

Traffico Roma del 22-01-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 ORE 18.20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ ACI… CODE PER INCIDENTE SUL RCCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA . INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI PER IL Traffico SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE CI SONO IN CODA DA A PARTIRE DA PORTONACCIO PER DIFFICOLTà DI IMMISSIONE SUL RACCORDO PER LO STESSO INCIDENTE DIFFICOLTÀ ...

Traffico Roma del 22-01-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 ORE 17.50 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ ACI… CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA NOMENTANA E PRENESTINA INEVITABILI LE RIPERCUSSSIONI ANCHE PER IL Traffico PROVENIENTE DAL PERCORSO URBANO DELLA A24 E DIRETTO SUL RACCORDO: CODE A PARTIRE DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI PER LO STESSO INCIDENTE DIFFICOLTÀ DI ...

Traffico Roma del 22-01-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 ORE 17.20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ ACI… CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE TIBURTINA E CASILINA Traffico INTENSO SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE DIREZIONE CENTRO; IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO IL RACCORDO CODE A PARTIRE DA TOR CERVARA PER UN INCIDENTE CHIUSA ...

Traffico Roma del 22-01-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 ORE 16.50 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ ACI… Traffico IN AUMENTO SULLE STRAE DELLA CAPITALE RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORNO ANULARE TRA IL BIVIO PER LA Roma E VIA PRENESTINA IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E TUSCOLANA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE VERSO ...

Traffico Roma del 22-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 ORE 15.20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ ACI… RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA L’USCITA PER LA Roma L’AQUILA E PRENESTINA CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO AL PORTUENSE RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA ENRICO FERMI ALTEZZA VIA AVICENNA A ...

Traffico Roma del 22-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 ORE 15.20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ ACI… RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA L’USCITA PER LA Roma L’AQUILA E PRENESTINA CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO AL PORTUENSE RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA ENRICO FERMI ALTEZZA VIA AVICENNA A ...

Traffico Roma del 22-01-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 ORE 13.20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… RISOLTO IL GUASTO TECNICO NELLA LA STAZIONE DI OTTAVIANO DELLA METRO A , IL SERVIZIO PRIMA RALLENTATO TRA LE STAZIONI OTTAVIANO E BATTISTINI E’ IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE DECISAMENTE MIGLIORATA ANCHE LA ITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE DOVE IL Traffico STA TORNANDO A SCORRERE REGOLARMENTE , SUL ...

Traffico Roma del 22-01-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 ORE 13.20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… RISOLTO IL GUASTO TECNICO NELLA LA STAZIONE DI OTTAVIANO DELLA METRO A , IL SERVIZIO PRIMA RALLENTATO TRA LE STAZIONI OTTAVIANO E BATTISTINI E’ IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE DECISAMENTE MIGLIORATA ANCHE LA ITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE DOVE IL Traffico STA TORNANDO A SCORRERE REGOLARMENTE , SUL ...

Traffico Roma del 22-01-2019 ore 12 : 30 : Roma INFOMOBILITÀ MARTEDI’ 22 GENNAIO 2019 ORE 12.20 MAX MAR CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE ,PERMANGONO INVECE RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST. SI RALLENTA PER Traffico IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI IN PROSSIMITA’ DI LARGO AGOSTINO GEMELLI VERSO LA TRIONFALE. FILE INVECE SUL LUNGOTEVERE A A CAUSA DI LAVORI DA PIAZZA DELLA ROVERE E PONTE PALATINO VERSO PONTE TESTACCIO. ANCORA QUALCHE ...

Traffico Roma del 22-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 ORE 11.20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… RISOLTO IL GUASTO TECNICO NELLA LA STAZIONE DI OTTAVIANO DELLA METRO A , IL SERVIZIO PRIMA RALLENTATO TRA LE STAZIONI OTTAVIANO E BATTISTINI E’ IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE DECISAMENTE MIGLIORATA ANCHE LA ITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE DOVE IL Traffico STA TORNANDO A SCORRERE REGOLARMENTE , SUL ...