Serie A | Gavillucci deve tornare ad arbitrare | una sentenza senza precedenti

Claudio Gavillucci chiama 21 arbitri di Serie A a testimoniare. Continua la battaglia contro l’Aia per la riammissione : Passato in cinque mesi da dirigere Sampdoria-Napoli (13 maggio) alle partite degli Allievi regionali (Vis Sezze-Tor Dè Cenci), senza una vera ragione. Questo è quanto sostiene l’arbitro della sezione di Latina Claudio Gavillucci, intenzionato a proseguire la sua battaglia per la riammissione in Serie A. Il fischietto italiano è infatti intenzionato a chiamare tutti i 21 arbitri della massima categoria a testimoniare di fronte al Tribunale ...