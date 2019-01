Scomparso Emiliano Sala | il messaggio di Diego Armando Maradona

Emiliano Sala - l'audio a bordo dell'aereo Scomparso : "Ho paura" - : L'attaccante del Cardiff City in un messaggio audio diffuso dai media: "Sto sopra l'aereo che sembra che stia per andare in pezzi. Se tra un'ora e mezza non avrete mie notizie non so se manderanno ...

Aereo Scomparso nel Canale della Manica : “sembra andare in pezzi” - il messaggio audio del calciatore Emiliano Sala : Un Aereo da turismo partito da Nantes e diretto a Cardiff è scomparso lunedì sera nel Canale della Manica, circa 20 km a nord dell’isola di Guernsey: a bordo 2-3 persone, tra cui l’attaccante argentino del Cardiff, di origini italiane, Emiliano Sala. Le autorità del controllo del traffico britanniche hanno confermato che il Piper Malibu è scomparso dai radar nei pressi del faro di Casquets, intorno alle 21:30: da allora si sono perse ...

Il calciatore Emiliano Sala era a bordo! Aereo Scomparso nel canale della Manica : Parlando dall’Argentina a un programma televisivo dell’emittente C5N, il padre di Emiliano Sala, Horacio, ha detto di essere “disperato” per la notizia della scomparsa dell’Aereo con suo figlio a bordo. «Non sapevo niente, mi ha avvertito un amico. Non ero a casa, sto lavorando. Sono a Rosario, sono un camionista» ha detto l’uomo. Il calciatore ventottenne era stato appena trasferito dal Fc Nantes al Cardiff.“Sono disperato, non posso crederci”: ...

Scomparso Emiliano Sala - il retroscena : “ecco cosa aveva chiesto il pilota” : Emiliano Sala “era a bordo dell’aereo” partito da Nantes e diretto a Cardiff e Scomparso lunedì sera nel canale della Manica, secondo i soccorsi sono davvero poche le possibilità di trovare sopravvissuti. La polizia ha riferito che il pilota aveva chiesto di abbassare la sua quota poco prima che il controllo del traffico aereo nella vicina Jersey perdesse i contatti con il velivolo. “Finora sono state esplorate ...

Aereo Scomparso nel Canale della Manica : a bordo il calciatore Emiliano Sala - “non c’è traccia del velivolo” : L’autorità di aviazione civile francese ha confermato che il calciatore argentino di origini italiane Emiliano Sala “era a bordo dell’Aereo” partito da Nantes e diretto a Cardiff scomparso ieri sera nel Canale della Manica, circa 20 km a nord dell’isola di Guernsey, isola britannica al largo della costa francese. La polizia ha reso noto che il pilota aveva chiesto di abbassare la sua quota poco prima che il ...

