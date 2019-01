Scioperi per il clima in tutto il mondo

Scioperi trasporti 25-31 gennaio : treni - aerei e navi - a livello locale e nazionale : Vi saranno notevoli difficoltà per i pendolari di tutta Italia l’ultima settimana di gennaio. Problemi anche per chi deve viaggiare a lungo raggio, dal momento che gli aerei faranno uno sciopero generale nazionale di 24 ore. Perfino i traghetti si fermeranno in Sicilia, interrompendo la circolazione marittima verso tutte le isole e il continente. Sciopero nazionale del trasporto aereo L’elenco degli Scioperi dei trasporti di gennaio è abbastanza ...

Scioperi - lunedì 21 gennaio si fermano per 4 ore bus e metro - : Protesta indetta da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl Fna. Per il trasporto pubblico locale le fasce orarie variano da città a città. Escluse dalla mobilitazione Roma, Torino, Genova.

Scioperi giocatori Matera e Pro Piacenza : ANSA, - ROMA, 18 GEN - Ancora problemi, in Serie C, per Matera e Pro Piacenza, società alle prese con problematiche finanziarie che si riflettono sulle rispettive squadre. Infatti il mancato pagamento ...

Italo-Ntv - condanna per comportamento antisindacale : “Quadri impiegati al posto dei capitreno durante Scioperi” : Aveva sostituito i capitreno in sciopero con altri dipendenti, utilizzati in mansioni inferiori a quelle previste dal loro contratto: per questo motivo il tribunale di Milano ha condannato Italo, la società privata di trasporto ferroviario. Con una sentenza del 17 gennaio, la sezione lavoro ha sancito che la società presieduta da Luca Cordero di Montezemolo si è resa responsabile di un “comportamento antisindacale“. La vicenda nasce, ...

Calendario Scioperi gennaio 2019 : treni - scuola e medici. Date e orari : Calendario scioperi gennaio 2019: treni, scuola e medici. Date e orari scioperi gennaio 2019, il Calendario Il nuovo anno è appena iniziato, ma per il mese di gennaio sono già numerosi gli scioperi in programma. Tra questi alcune mobilitazioni di carattere nazionale che toccheranno molteplici settori: trasporti, sanità e scuola. Oggetto dello sciopero: la manovra economica nei rispettivi campi di interesse. I medici del Servizio Sanitario ...

R.Mussolini : se per romani disagi fossero solo Scioperi sarebbe miracolo : Roma, 17 gennaio 2019 – «Se i romani potessero parlare di disagi solo in occasione dello sciopero, si potrebbe davvero gridare al miracolo. Autobus perennemente in ritardo, e che rischiano di prendere fuoco da un momento all’altro, carrozze dei tram che escono dalle rotaie, metropolitane che camminano in modalità slow o che, quando sono in funzione, vanno a singhiozzo. Sono rimaste chiuse per diverse settimane le stazioni della linea A ...

Calendario Scioperi - 14-19 gennaio : fermi personale OSS e trasporti - fra cui ATAC di Roma : Sono numerosi gli scioperi previsti nell'intero territorio nazionale italiano nel periodo compreso dal 14 al 19 gennaio 2019. Come spesso accade, le più frequenti saranno le agitazioni riguardanti il settore trasporti, sia esso aereo, marittimo, ferroviario o pubblico locale in alcune città. Ma nel corso della prossima settimana, non mancheranno gli scioperi anche per quanto riguarda altri settori, primo fra tutti il personale socio-sanitario ...

Germania - disagi negli aeroporti a causa di Scioperi e maltempo : Caos e disagi per i viaggiatori che si trovano in Germania oggi, in data 10 gennaio, a causa dello sciopero indetto dagli addetti alla sicurezza e che vede coinvolti gli scali di Duesseldorf, Colonia ...

Aeroporti - Enav : 11 gennaio Scioperi controllori voli Unica - Ugl e Assivolo : Enav informa che venerdi' 11 gennaio, dalle 13 alle 17, sono previsti alcuni scioperi degli addetti al controllo del traffico aereo a livello nazionale indetti dalle organizzazioni sindacali Unica, ...

Calendario Scioperi dei trasporti gennaio : i primi disagi dal giorno 8 : gennaio 2018 sarà un mese durante il quale vi saranno parecchi scioperi del trasporto pubblico locale, treni e aerei che dureranno fino a 24 ore in tutta Italia o in alcune regioni. scioperi dei treni Il primo sciopero dei treni ci sarà martedì 8 gennaio 2018 e riguarderà il personale Trenitalia della regione Liguria; la durata fortunatamente sarà soltanto di un’ora e non coinvolgerà più di tanto i viaggiatori, perché sarà dalle 5:00 alle 6:00. ...

Salvini a Skuola.net : “A 15 anni ho fatto tante autogestioni e Scioperi per la Palestina” : “A 15 anni ho fatto tante autogestioni, ho fatto scioperi per la Palestina e l’Afghanistan”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini durante la videochat per Skuola.net, la piattaforma online degli studenti italiani, sostenendo che “tutti a 15 anni hanno voglia di esprimersi, basta che non facciano vandalismi, qualche giorno di autogestione non fa male a nessuno”. Durante l’intervista Salvini ha parlato ...

Anm Napoli - in campo il garante : 'Niente Scioperi sotto Natale' : Niente scioperi sotto Natale. L'Authority invita i sindacati a rinviare a dopo le feste il blocco dei trasporti Anm , metro, bus e funicolari, già annunciato - e autorizzato regolarmente - per il 14 ...

Pendolari : ritardi dei treni - Scioperi e altri disagi ad Hashtag24 - : Gli ospiti di Riccardo Bocca sono Maria Giaconia, direttore della Divisione Passeggeri Regionale di trenitalia, Ivo Tarantino di Altroconsumo e lo studente pendolare Lorenzo Ziliani

Pendolari : ritardi dei treni - Scioperi e altri disagi ad Hashtag24 : Pendolari: ritardi dei treni, scioperi e altri disagi ad Hashtag24 Gli ospiti di Riccardo Bocca sono Maria Giaconia, direttore della Divisione Passeggeri Regionale di trenitalia, Ivo Tarantino di Altroconsumo e lo studente pendolare Lorenzo Ziliani Parole chiave: ...