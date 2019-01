Roma | 3 arresti e 4 denunce a seguito controlli Tor Tre Teste-Cinecittà

Roma : arresti sul litorale per smantellare organizzazione riciclaggio veicoli : Roma – riciclaggio internazionale di veicoli. La Polizia di Stato esegue numerose custodie Cautelari e diverse perquisizioni tra Roma ed il litorale laziale. La Polizia di Stato con un dispositivo di 90 uomini sta eseguendo numerose custodie cautelari e diverse perquisizioni tra Roma e il litorale laziale per smantellare una organizzazione criminale dedita al riciclaggio internazionale di veicoli. Le misure restrittive sono state disposte ...

Roma : sfruttamento prostituzione all’interno centro massaggi - 3 arresti : Roma – ‘massaggi tantra’, questa le definizione utilizzata da un centro estetico di Roma per definire i trattamenti che si trasformavano in prestazioni sessuali. Il tariffario andava dai 100 ai 200 euro a seconda del grado di coinvolgimento nel ‘massaggio’ della ragazza e dal suo abbigliamento piu’ o meno succinto. A scoprire il giro di prostituzione sono stati gli agenti della Polizia di Stato del ...

Roma : operazioni antidroga portano a sequestro 4 kg marijuana e 2 arresti : Roma – Sono 4 in totale i kg di marijuana sequestrati ieri sera a Roma nel corso di due distinte operazioni di polizia. Nello specifico, gli agenti del commissariato Esquilino, impegnati nel pattugliamento del territorio, si sono insospettiti quando una cittadina extracomunitaria di 23 anni, a bordo di un tram in sosta, alla loro vista, ha cercato frettolosamente di confondersi tra gli altri passeggeri. Sottoposta a controllo, i ...

Rifiuti : 15 arresti per traffico illecito a Roma - 57 indagati : Quindici provvedimenti di arresto (6 in carcere e 9 ai domiciliari), tre obblighi di presentazione in caserma, 12 divieti di dimora nel territorio della Provincia di Roma, oltre al sequestro preventivo di 25 autocarri utilizzati per il trasporto illecito di Rifiuti e di un impianto di autodemolizione. E' l'esito di un'operazione che vede impegnati da questa mattina i carabinieri della sezione di Polizia Giudiziaria della procura ...

Roma : traffico rifiuti illeciti - 15 arresti : Nelle indagini che riguardano anche i roghi tossici nel Lazio, sono 57 in tutto gli indagati. Sequestrati 25 tir. Tra le ipotesi di reato, associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio e ...

Roma : maxi retata nel Lazio per traffico rifiuti e roghi tossici - 15 arresti : Roma – maxi operazione contro il traffico illecito dei rifiuti e i roghi tossici nel Lazio. I carabinieri, su richiesta della Dda, hanno arrestato 15 persone (6 custodie cautelari in carcere e 9 ai domiciliari), al termine dell’inchiesta ‘Tellus’, grazie a cui sono state indagate 57 persone, a vario titolo, per traffico illecito di rifiuti, associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio e ricettazione di veicoli e ...

Traffico di rifiuti e roghi tossici - blitz a Roma : arresti e sequestri - 57 indagati : Quindici persone sono finite in manette nell'ambito dell'operazione Tellus dei carabinieri. In totale gli indagati a vario...

Roma - mazzette a dipendenti comunali in cambio di pratiche edilizie veloci : quattro agli arresti domiciliari : Bastava pagare e in pochi giorni si ottenevano le pratiche edilizie richieste. quattro dipendenti del Comune di Roma sono stati arrestati per aver messo in piedi quello che secondo il gip del tribunale di Roma era un “collaudato sistema corruttivo”. Su richiesta della procura, il giudice ha disposto nei loro confronti gli arresti domiciliari. A far scattare le indagini è stata la denuncia di un dirigente dello stesso Comune, che ha ...

Corruzione comune di Roma : 4 arresti : 13.05 La GdF del comando provinciale di Roma ha eseguito l'arresto ai domiciliari per Corruzione di 4 persone(3 dipendenti di Roma Capitale e uno della società in house Risorse per Roma Spa, tutti impiegati nella direzione edilizia del comune).Altri 9,tra architetti,ingegneri e geometri, sono stati interdetti dall'esercizio della professione. Scoperto un sistema corruttivo attraverso cui, dietro pagamento di mazzette, i professionisti ...

Guerriglia urbana a Roma : “i tifosi della Lazio hanno ferito una decina di agenti” - ci sono degli arresti : Roma, la tifoseria laziale avrebbe dovuto festeggiare i 119 anni della società, il tutto si è trasformato in uno scontro con la polizia sono una decina i poliziotti rimasti feriti ieri notte a Roma in scontri con la tifoseria laziale che a piazza della Libertà festeggiava i 119 anni della squadra di calcio. “Una decina di agenti sono rimasti feriti per il lancio di sassi, bombe carta e per i bastoni e spranghe utilizzate da un folto ...

Botte e umiliazioni a bimbi di un asilo vicino a Roma : 4 arresti : Roma, 8 gen., askanews, - I carabinieri di Velletri hanno arrestato tre insegnanti ed una collaboratrice scolastica, tutte di età compresa tra i 55 ed i 65 anni, ritenute responsabili di ...

Roma - centro storico assediato dagli abusivi : 5 arresti e 34 denunciati : Anno nuovo, vecchie abitudini. Le bellezze artistiche della Capitale restano ostaggio di borseggiatori e abusivi. Cinque quelli arrestati ieri in un"operazione dei carabinieri della compagnia Roma centro, che hanno setacciato l"area che va del complesso monumentale del Colosseo e dei Fori Imperiali fino a piazza del Popolo, gremita di turisti, per contrastare abusivismo commerciale e degrado.A finire in manette sono stati un 36enne ucraino con ...