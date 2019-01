Più di mille giovani alla Cinque Mulini Studentesca Il 26 gennaio a San Vittore Olona le

La Blockchain è l'innovazione tecnologica Più importante del nuovo millennio : cosa cambierà in Italia nel 2019? : Vista l'importanza di questa tecnologia Innovation Club ha realizzato un osservatorio dedicato che mira a mettere in contatto operatori del mondo Blockchain. Per informazioni: info@innovationclub.it

NBA - Steph Curry sempre Più nella storia : sale al terzo posto per triple segnate dietro Ray Allen e Reggie Miller : ... Curry su Twitter ha ricevuto i complimenti del quarto in classifica, Jason Terry: "Un saluto a Steph Curry: continua a benedire il mondo con il tuo talento. #terzoogniepoca" ha scritto il Jet, che ...

Due per mille ai partiti : Salvini re mida - ma il Pd è (ancora) il Più ricco : Degli oltre 14 milioni di euro arrivati ai partiti politici dalle dichiarazioni dei redditi 2018 la metà circa è stata...

Due per mille - donazioni ai partiti in calo del 7 - 6% ma la Lega prende un milione in Più : ECCO TUTTE LE CIFRE 2018 DEL 2 PER mille AI partiti I dati del ministero dell'Economia sul finanziamento alla politica elaborati in base alle dichiarazioni 2018 partiti politici Scelte valide % ...

Napoli - la rivoluzione Street View : mille verbali in Più per sosta in doppia fila : Circa mille verbali per sosta in doppia fila o altri divieti in più rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Sono i «confortanti» risultati ottenuti dalla polizia...

MotoGp - uno scatto che vale Più di mille parole : Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi festeggiano teneramente il Capodanno [FOTO] : La modella italiana ha condiviso con i propri fan un tenero momento che la ritrae insieme a valentino Rossi durante la notte di Capodanno Un Capodanno tenerissimo, trascorso uno accanto all’altro. Francesca Sofia Novello e valentino Rossi non amano apparire insieme sui social, ma per la prima notte dell’anno una piccola eccezione è concessa. Dopo aver trascorso una vacanza in Giamaica, la coppia si è ricongiunta a Madonna di ...

Unicef : oggi nasceranno nel mondo 400mila bambini - poco Più di mille in Italia che potrebbero vivere fino al 2103 : Mentre un bambino nato in Italia nel 2019 vivrà probabilmente fino al 2103 - la prospettiva di vita più lunga al mondo con Spagna, Giappone e Svizzera - un bambino nato in Sierra Leone potrebbe ...

Sicilia - nuove scosse di terremoto sull'Etna. Più di mille gli sfollati : Diverse scosse di terremoto si sono registrate nel Catanese. La prima - ieri alle 19.30 - è stata localizzata a 11 chilometri, a nord di Ragalna, in provincia di Catania. Si tratta di una scossa di ...

“Mille e non Più mille” : una leggenda di fine anno sul Medioevo : (Photo by fine Art Images/Heritage Images/Getty Images) Quando uno dei nostri maître à penser vuole segnare facilmente un punto retorico, ha un jolly a disposizione che non esita a usare: quello del ritorno del Medioevo. Come in un bruttissimo fantasy, vivremmo in un mondo dove pochi illuminati sono assediati da moltitudini di webeti. Ma questa lotta caricaturale sarebbe un’eco di un barbaro passato, quello medievale. In quell’età di ...

Indonesia - uno tsunami si abbatte sulla costa : 281 morti - Più di mille feriti : A volte la natura non lascia scampo, è inerme l’uomo di fronte al suo manifestarsi nelle forme più catastrofiche. In Indonesia spesso questo si verifica con effetti devastanti. Sulle isole di Giava e Sumatra il 22 dicembre scorso si è abbattuto uno tsunami di enormi proporzioni. Sono morte 281 persone, più di 1.000 sono rimaste ferite e decine di altre disperse. A differenza di tante altre volte, non ci sono state avvisaglie che potessero far ...

Scoperto l’oggetto Più lontano del Sistema Solare : “Farout” impiega oltre mille anni per completare un’orbita attorno al Sole : Si chiama “Farout“, ed è il corpo celeste più distante del Sistema Solare: 2018 VG18 è un pianeta nano lontano 120 volte la distanza Terra–Sole. L’oggetto è stato Scoperto da Scott Sheppard, della Carnegie Institution for Science, David Tholen, dell’Università delle Hawaii, e Chad Trujillo, dell’Università dell’Arizona Settentrionale, e l’annuncio è avvenuto ad Centro per i pianeti minori ...

Battito di ciglia - ecco cosa significa/ A volte può dire Più di mille parole : Un Battito di ciglia a volte può dire più di mille parole. Sembra un'azione irriflessa, ma può diventare anche un mezzo di comunicazione.

Un sorriso per tutti i bimbi - raccolti Più di mille giocattoli usati : CREMONA - Sono circa mille i giocattoli usati raccolti per i bambini meno fortunati grazie all'iniziativa del centro commerciale CremonaPo 'Il giocattolo benefico'. E giovedì 13 dicembre 2018 il 'mare'...