Pipita Goodbye: amore che vieni, amore che vai

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Un accordo di massima tra Juventus e Chelsea spinge Higuain lontano dalla serie A, per la prima volta dopo 5 anni e mezzo. Lo abbiamo visto con le maglie di Napoli, Juventus e Milan, frantumare il record di gol e stagioni esaltanti.La figura di uno dei migliori numeri 9 in Italia mancherà di certo ma l’emotività che lo contraddistingue, a questo giro, ha pesato più di tutto ciò che fa da contorno: passare da Re di Napoli a traditore, da trascinatore dei bianconeri al passaggio in secondo piano per l’arrivo di Ronaldo, fino al trasferimento in un Milan a cui non si può chiedere di più, ha abbondato lo stesso giocatore ai ricordi.A Londra troverà il suo Sarri, colui che ha sempre creduto nelle sue potenzialità dove è riuscito a realizzare l’incredibile cifra di 36 gol in campionato (record assoluto al momento). Andrà a giocare in Premier, per la prima volta nella sua ...