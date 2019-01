Carfagna | chi infanga memoria Guido Rossa si deve vergognare

Mara Carfagna ironizza sull’annuncio di Di Maio : “Il sito dove chiedere il reddito di cittadinanza…” : Sempre lei, Mara Carfagna dal post su twitter facile anche oggi spara su qualcuno, su chi? Di Maio Luigi Di Maio tramite una diretta Faceook in compagnia di Di Battista, ha annunciato l’apertura del sito ufficiale per la richiesta del reddito di cittadinanza a Marzo 2019. Mara Carfagna con un post su twitter ironizza l’annuncio e mostra su un foglio di carta tutte le considerazioni “dette” sul reddito, ma ancora non ...

Nunzia De Girolamo - il pesantissimo jolly : 'Chi porto in tribunale come testimone contro Mara Carfagna' : Guerra totale tra Mara Carfagna e Nunzia De Girolamo , con la prima che trascina in tribunale la seconda e chiede un risarcimento di 100mila euro per diffamazione . Una brutta storia legata alla ...

Autonomia - cresce l allarme. Il governatore De Luca a Conte 'Unità a rischio'. Carfagna 'I costi non siano scaricati sul sud' : ROMA. Si avvicina il momento della scelta sull'Autonomia delle regioni. E cresce l'allarme per le conseguenze, soprattutto per le aree economicamente più deboli del Paese. Il premier Conte ha ...

'Stop attacchi a Di Maio per il papà' Difesa a sorpresa della Carfagna : Arriva (clamorosamente) da Mara Carfagna e da Forza Italia un'inattesa Difesa del vicepremier Luigi Di Maio per le vicende legate all'azienda del padre del leader del Movimento 5 Stelle. "Se il padre di... Segui su affaritaliani.it