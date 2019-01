Calciomercato | Higuain al Chelsea | è ufficiale ' Non vedo l' ora di iniziare'

Calciomercato - ufficiale : Piatek e Higuain cambiano maglia : Higuain è un calciatore del Chelsea. “Quando è arrivata l’occasione di giocare per il Chelsea, l’ho colta subito. Questa è una squadra che mi è sempre piaciuta, ha una grande storia e uno stadio meraviglioso. Poi è in Premier League, un campionato in cui ho sempre voluto giocare”. Questo, invece, il commento di Marina Granovskaia: “Gonzalo era il nostro obiettivo numero uno in questa sessione di mercato. Ha ...

Calciomercato Chelsea - visite a Londra per Higuain. Ma non giocherà col Tottenham : il giorno di Gonzalo Higuain al Chelsea. Il centravanti argentino è partito questa mattina con un volo privato da Milano Linate , ben distante dagli sguardi di tifosi e giornalisti, ed è atterrato ...

Calciomercato Chelsea - Sarri accoglie Higuain : Prendere uno dei migliori attaccanti al mondo a gennaio è molto difficile, per questo la società ha fatto molto bene. Non era facile riuscirci Sarri on Gonzalo Higuain: 'He is a very strong striker, ...

Calciomercato : Piatek al Milan - Higuain verso il Chelsea. Marcelo vuole la Juventus : Inizia oggi la nuova avventura di Piatek al Milan: quasi 40 milioni di euro la cifra dell'operazione, senza alcuna contropartita tecnica. Stamattina visite mediche a Milanello e poi la firma. Il Genoa ...

Milan - dalla situazione Higuain-Piatek alla possibile cessione di Zapata : il punto sul Calciomercato rossonero : Nella giornata di oggi si definirà il passaggio di Higuain al Chelsea e il contestuale arrivo di Piatek in rossonero, intanto Zapata valuta l’addio Sono giorni intensi in casa Milan, reduce dalla vittoria ottenuta ieri contro Genoa e utile per agguantare il quarto posto in classifica. Leonardo, Gazidis e Maldini lavorano senza sosta per chiudere l’affare Piatek, sostituto designato di Gonzalo Higuain, in partenza con ...

Calciomercato Milan - si stringe per Piatek. Higuain verso il Chelsea : Calciomercato Milan – Sono giorni in cui i tifosi rossoneri sono costretti a trattenere il fiato in attesa di conoscere l’esito del triangolo di Calciomercato tra il loro Milan, il Chelsea e il Genoa e dunque il destino degli attaccanti, Gonzalo Higuain e Krzysztof Piatek. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio tramite il proprio […] L'articolo Calciomercato Milan, si stringe per Piatek. Higuain verso il Chelsea ...

Calciomercato Milan - i motivi del fallimento di Higuain : il parere del Club di Sky Sport : I motivi del fallimento dell'argentino, che era chiamato a trascinare la rosa di Gattuso, possono essere molteplici e i talent del Club di Sky Sport hanno provato a dare una spiegazione alla ...

Calciomercato Milan - le ultime notizie sulle trattative rossonere : l'arrivo di Piatek - l'addio di Higuain ma non solo : l'arrivo di Lucas Paquetá , l'addio di Gonzalo Higuain in direzione Chelsea, la trattativa con il Genoa per Piatek e tanti altri movimenti per il presente e per il futuro: il Milan è sicuramente tra ...

Calciomercato Milan - Higuain Chelsea : Sarri non si nasconde più : Calciomercato Milan – Il club rossonero presto abbraccerà Piatek. È l’attaccante polacco del Genoa il prescelto a raccogliere l’eredità di Gonzalo Higuain. Quest’ultimo è infatti pronto a lasciare la squadra allenata da Gennaro Gattuso per volare in Inghilterra. Qui in Premier League troverebbe il Chelsea e soprattutto il suo mentore Maurizio Sarri, allenatore con cui […] L'articolo Calciomercato Milan, Higuain ...

Calciomercato Milan – L’indiscrezione della stampa inglese : vicinissimo l’esordio di Higuain col Chelsea : Secondo la stampa inglese Higuain potrebbe fare il suo esordio con il Chelsea già giovedì in Coppa di Lega Potrebbe arrivare giovedì prossimo in occasione della sfida in Coppa di Lega contro il Tottenham il debutto di Gonzalo Higuain con la maglia del Chelsea. E’ quanto afferma oggi il tabloid britannico ‘The Sun’ il quale, dando per scontato il passaggio dell’argentino in Premier League, fissa per giovedì allo ...

Higuain - Ibra e Bonucci : tutti i grandi acquisti di Calciomercato ripartiti dopo un solo anno - o sei mesi - LE FOTO : successo al Pipita, durato appena 170 giorni in rossonero. Come lui Bonucci un anno fa, e tanti altri tra Italia ed estero. Cerci e Immobile furono delle euro-delusioni, mentre lo United investì ...

Calciomercato - al Diavolo può arrivare Piatek per sostituire Higuain (RUMORS) : Krzysztof Piatek, polacco del Genoa, professione bomber: è su questo nome che punterebbe la dirigenza del Milan per sostituire un pezzo da novanta come Gonzalo Higuain, detto il "Pipita", che pare ormai destinato a Londra, sponda Chelsea. L'astro nascente Piatek, già nel giro della nazionale (davanti ha un certo Levandoski) costerà 40 milioni. Un vero affare per il presidente del Genoa Preziosi, che lo aveva pagato solo (si fa per dire) 4 ...

Calciomercato Juventus : per Palmieri possibile scambio di prestiti con Higuain (RUMORS) : Sono ore molto calde per il Calciomercato della Juventus, ormai prossima all'acquisto di Aaron Ramsey, talentuoso centrocampista gallese che milita nelle fila dell'Arsenal. Il giocatore starebbe per firmare con il club bianconero, ma l'ufficialità dovrebbe arrivare solo a febbraio. Si tratta di un colpo molto importante per la Juventus, dal momento che Ramsey è un centrocampista completo, abile sia in fase di contenimento che in quella ...

Calciomercato Milan - Higuain e il tabù argentini : tanti flop e solo due piacevoli eccezioni : Da sempre legato ai calciatori brasiliani, il Milan con Higuain non è riuscito a sfatare il tabù argentini, storicamente più vicini alla sponda nerazzurra della città. Ayala, Chamot, Redondo, Sosa e ...