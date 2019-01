Bufera contro ' Adrian' Celentano da supereroe a querelato

Bufera sulla deputata M5S per un incontro No Vax alla Camera. La ministra Grillo si dissocia : Va all'attacco anche Mara Carfagna di Forza Italia: 'Condivido le preoccupazioni venute dal mondo delle professioni e della scienza, oltre che d alla politica, di chi pensa sia sbagliato che la Camera ...

Bufera su Mara Venier - il pubblico contro Domenica In : 'Basta parlare di morti' : Piovono critiche nei confronti di Mara Venier dopo la puntata di questo pomeriggio di Domenica In. Il programma del dì di festa di Raiuno. Il pubblico social, infatti, non ha gradito troppo gli ospiti e in generale il contenuto della puntata odierna del contenitore Domenicale della tv di Stato che potrebbe essere definita 'amarcord'. La Venier, infatti, ha prima intervistato Gina Lollobrigida e poi ha ospitato in studio la figlia di Little Tony ...