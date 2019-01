Assegnazione dei collaboratori scolastici: le risposte ai vostri quesiti (23 gennaio)

scuolainforma

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Buongiorno, Vi scrivo per esporvi quello che mi sta succedendo. Sono stata assunta con contratto 18 ore settimanali fino al 30 giugno presso un istituto comprensivo della provincia di Milano. Nelle mail di convocazione era scritto che l’orario sarebbe stato dal lunedì al venerdì dalle ore 15:24 alle 19:00. Ore 3.36 al giorno.Questo IC ha 5 plessi. Quando mi telefonano per comunicarmi che tocca a me, chiedo in quale plesso avrei prestato il mio servizio. Si tratta di una scuola elementare con 4più io, che ero stata richiesta dall’IC perché, di questi quattro, uno è esentato del tutto dal lavoro di pulizia, un altro ha mansioni ridotte. Aggiungono che in caso di necessità qualche giorno avrei potuto prestare servizio in un altro plesso.~ Quando mi consegnano il contratto, risulta solo scritto che io sono assunta nell’IC per 18 ...