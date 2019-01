Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2019 ore 18 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 22 GENNAIO 2019 ORE 17:35 ALESSIO CONTI BUON pomeriggio E BEN riTROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio sul grande raccordo anulare code per incidente tra centrale del latte e prenestina in carreggiata interna segnalato nevischio in a1 firenze Roma tra chiusi e fabbro, attivi anche i mezzi invernali sul tratto chiusi orte code anche sul tratto urbano dell’ a24 in complanare da torcervara al raccordo verso ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 22 GENNAIO 2019 ORE 17:05 ALESSIO CONTI BUONa sera E BEN riTROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio divesi i disagi dovuti al maltempo di oggi code per incidente sul grande raccordo anulare tra tiburtina e prenestina in carreggiata interna sull a24 Roma teramo attivi i mezzi invernali tra carsoli oricola e assergi per nevischio in corso, prestare attenzione anche alla nebbia fitta tra tagliacozzo e il ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 22 GENNAIO 2019 ORE 16:20 ALESSIO CONTI BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio attivi i mezzi invernali sull a24 Roma teramo tra carsoli oricola e assergi per nevischio in corso nevischio anche in a1 firenze Roma tra chiusi e fabbro, informiamo inoltre che È prevista neve anche nel tratto tra fabbro e attigliano. prrestate sempre la massima attenzione alla giuda un incidente sulla ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 22 GENNAIO 2019 ORE 15:20 ALESSIO CONTI BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio attivi i mezzi invernali sull a24 Roma teramo tra carsoli oricola e valle del salto per nevischio in corso nevischio anche in a1 tra chiusi e fabbro, a tal proposito È prevista neve anche nel tratto tra fabbro e attigliano. prrestate sempre la massima attenzione alla giuda A CAUSA DELL’ONDATA DI MALTEMPO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 22 GENNAIO 2019 ORE 12:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA A Roma SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE RALLENTAMENTI ANCHE SULLA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E IL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 22 GENNAIO 2019 ORE 11:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO TORNATO ALLA NORMALITA’. VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO ANCORA QUALCHE PROBLEMA DI TRAFFICO INVECE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ALL’ALTEZZA DI VIA TOGLIATTI IN ENTRATA A Roma ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE DA POCO RISOLTO SULLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 22 GENNAIO 2019 ORE 10:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO IN GRADUALE MIGLIORAMENTO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE PERMANGONO CODE IN INTERNA TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA FLAMINIA, MENTRE IN ESTERNA CODE TRA LA PISANA E LA Roma FIUMICINO. TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA A Roma SULLA PONTINA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 22 GENNAIO 2019 ORE 09:35 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO E’ ANCORA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE CI SONO CODE IN INTERNA TRA LA CASILINA E LA LAURENTINA, TRA LA PONTINA E LA Roma FIUMICINO E TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA TIBURTINA, MENTRE IN ESTERNA CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA COLOMBO, ALL’ALTEZZA DELL’A24 E DELLA DIRAMAZIONE Roma ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 22 GENNAIO 2019 ORE 09:05 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE CI SONO CODE IN INTERNA TRA LA CASILINA E LA LAURENTINA, E TRA LA SALARIA E LA TIBURTINA MENTRE IN ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELLA Roma FIUMICINO, DELLA SALARIA E TRA L’A24 E LA PRENESTINA. TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST SIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 22 GENNAIO 2019 ORE 08:35 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO QUESTA MATTINA ANCHE A CAUSA DELLA PIOGGIA SUL RACCORDO, CI SONO CODE IN INTERNA TRA LA CASILINA E LA LAURENTINA, TRA LA PONTINA E Roma FIUMICINO E TRA LA CASSIA E LA NOMENTANA MENTRE IN ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELLA Roma FIUMICINO, DELLA PRENESTINA E DELLA SALARIA. TRAFFICO RALLENTATO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 22 GENNAIO 2019 ORE 08:05 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio STRADE MOLTO TRAFFICATE IN QUESTO INIZIO DI MATTINATA ANCHE A CAUSA DELLA PIOGGIA SUL RACCORDO, CI SONO CODE IN INTERNA TRA LA CASILINA E LA LAURENTINA E TRA LA CASSIA E LA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. SULL’AURELIA CODE FRA MALAGROTTA E VIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 22 GENNAIO 2019 ORE 07:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO, CI SONO CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. SULL’AURELIA CODE FRA VIA DI BRAVA E VIA AURELIA ANTICA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 21 GENNAIO 2019 ORE 20:20 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA RALLENTAMENTI A SEGUITO DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER L’APPIA; RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; PERMANGONO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 21 GENNAIO 2019 ORE 19:35 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LAURENTINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA PISANA E AURELIA E AVANTI TRA NOMENTANA E A24; SUL TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO ANCORA CODE PER LAVORI TRA L’EUR E VIA DELLA MAGLIANA; PASSIAMO ...