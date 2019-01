Roma in lutto | è morto Pedro ' ' Piedone' ' Manfredini

La Romagna in lutto per la morte di 'Pipaza' Minardi : La Romagna e il mondo del ciclismo in lutto per la morte dei Giuseppe "Pipaza" Minardi, solarolese classe 1928 che si è spento questa mattina, 21 gennaio, all'ospedale di Faenza. Professionista per undici anni, dal ...

Lutto in casa Roma - è morto Pedro ‘Piedone’ Manfredini : realizzò 104 gol in giallorosso tra il ’59 e il ’65 : La società giallorossa ha comunicato la scomparsa dell’attaccante argentino, avvenuta nella giornata di oggi all’età di 83 anni La Roma piange la scomparsa all’età di 83 anni di Pedro ‘Piedone’ Manfredini, attaccante giallorosso dal 1959 al 1965. A dare l’annuncio la società capitolina su Twitter: “L’As Roma piange la scomparsa di Pedro Manfredini, uno dei più grandi attaccanti della storia ...

Roma : Torre Spaccata in lutto dopo morto 16enne per shock anafilattico : Roma – lutto a Roma a Torre Spaccata, la zona in cui viveva la 16enne morta ieri sera dopo una serata in un locale di Centocelle. Un drink o forse qualcosa che ha mangiato, sara’ l’autopsia a chiarire cosa abbia scatenato lo shock anafilattico che non ha lasciato scampo alla giovane che stava trascorrendo alcune ore di serenita’ con gli amici in piazza delle Gardenie. La 16enne quando e’ arrivata al Pronto soccorso ...

Sondrio - contRomano sulla Statale : 6 morti in frontale/ Ultime notizie - prefetto 'lutto cittadino nella Valle' : Sondrio, auto contromano sulla Statale 38: sei morti. Ultime notizie, tremendo scontro frontale fra due auto avvenuto ieri sera, le vittime.