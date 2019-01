Migranti | la Germania esce dalla missione Sophia | «Linea dell' Italia troppo dura»

Migranti - Germania sospende adesione a missione Sophia : “Tra motivi la linea dura italiana”. Salvini : “Non è un problema” : La Bundeswehr non invierà più nessuna nave a supporto della missione Sophia. La Germania infatti ha deciso di sospendere la sua partecipazione all’operazione conosciuta anche con l’acronimo EUNAVFOR Med che fu lanciata dall’Europa nel giugno 2015 con lo scopo di combattere i trafficanti di Migranti. Il mandato della missione, scaduto il 31 dicembre 2018, è stato rinnovato per tre mesi e si concluderà alla fine di marzo. Secondo ...

Migranti - in Germania record espulsioni : 20.05 In Germania il 2018 è stato l'anno record di espulsioni di Migranti verso altri Paesi Ue, ed il primo anno dal 2015 in cui sono stati mandati indietro più Migranti di quanti ne siano stati accolti. Sono i dati forniti nella Conferenza stampa del governo a Berlino. Principale destinazione delle espulsioni l'Italia (uno su tre). Nel 2017 i repinti erano il 15,1%, saliti a 24,5% l'anno scorso. 9.209 i casi di trasferimenti nei Paesi di ...

Espulsioni record di Migranti da Germania - uno su tre chiede asilo in Italia - : L'anno scorso le autorità tedesche non hanno inviato nessun migrante in Ungheria, dove il premier Viktor Orban persegue una politica migratoria molto rigida e contraria alle direttive di Bruxelles. ...

Migranti - giravolta della Germania buonista : vara una stretta sugli ingressi : Ricordate la Merkel delle porte aperte e il suo accorato appello in favore del Global Compact? "I Migranti portano prosperità", disse la Cancelliera di fronte ai delagati Onu a Marrakech. Discorso molto applaudito. Peccato che alle belle parole seguano fatti che vanno in un'altra direzione, se non opposta quantomeno discordante.La Germania si appresta ad ampliare la sua lista di "stati di origine sicuri" con l'ingresso di Algeria, Georgia, ...

Germania - offre a Migranti di pagare spese per un anno in cambio del rimpatrio : Nella prima economia d'Europa quasi nessun partito vuole più il controverso sussidio sociale, l'Hartz IV, una sorta di reddito di cittadinanza a cui ha preso ispirazione il MoVimento 5 Stelle per il ...

Migranti bloccati sulle ong Sea Watch e Sea Eye - Germania e Francia pronte ad accoglierne 50 ciascuno : Appare più vicina la soluzione nell'impasse delle due navi Sea Eye e Sea Watch3 con 49 Migranti in totale a bordo, mentre proseguono intensi i contatti tra Bruxelles e le Capitali europee....

I Migranti sulla Sea Watch rifiutano il cibo. Comunità pronta a ospitare i 49 in Germania e Olanda : 'Siamo pronti ad accogliere nelle nostre case famiglia in Germania e Olanda alcune famiglie di migranti salvate dalle navi Sea Watch e Sea Eye'. E' quanto dichiara Giovanni Paolo Ramonda, presidente ...

