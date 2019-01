«Luxuria insegna ai bambini a diventare trans»: bufera alla Lavagna

attualitavip.myblog

RT @noitre32: Choc in Rai, Luxuria insegna ai bambini di una classe tra i 9 e i 12 anni come si diventa trans. Proteste: - andreaslaw : LUXURIA SU RAITRE INSEGNA AI BAMBINI COME DIVENTARE TRANS: 'QUANDO SONO NATO ERO UN MASCHIETTO MA...

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) «Non ho fatto alcuna lezione su come si diventaperché anzi ho cercato di spiegare che si nasce gay o. Ho parlato soprattuto di bullismo. Ma queste polemiche dimostrano che isono molto più avanti di certi adulti». Così Vladimircommenta le polemiche seguitemessa della puntata di ‘!’ che l’ha vista protagonista sabato in seconda serata su Rai3.«Questo programma – confessa– è stata una delle cose più belle che ho fatto nella mia vita. Ierano vigili, curiosi, attenti e pieni di domande. E io, come faccio anche nella vita quotidiana, ho risposto a tutto, sempre con tatto e credo con intelligenza. Anche perché, se non si danno risposte ai, loro ti guardano con diffidenza e cercano risposte altrove, magari sul web, dove possono trovare risposte non proprio raccomandabili», aggiunge ...