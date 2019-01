Libia | i 144 migranti a bordo della Lady Sham portati in centro detenzione | ‘Sono

ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 gennaio 2019) Sono 144 i, nave cargo che ha condotto un’operazione di salvataggio coordinata dalla Guardia costiera libica. Nella notte tra il 21 e il 22 gennaio isono stati fatti sbarcare sulla costa libica ein undiper. Da qui non possono uscire e hanno difficoltose comunicazioni con l’esterno.Lo conferma a ilfattoquotidiano.it Flavio Di Giacomo, portavoce dell’Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim). A quanto risulta, le operazioni di sbarco nel porto di Misurata sarebbero state effettuate da pescherecci e non imbarcazioniGuardia costiera libica, come avviene normalmente. Non si sa in quale modo isiano stati convinti a scendere, visto che fino a ieri si erano dichiarati pronti a morire pur di non tornare in. Secondo quanto riportato dall’ong Alarm Phone, che riceve le chiamate dai ...