Inflazione - Prezzi in aumento per gli automobilisti

Inflazione - Per gli automobilisti un fardello da caro-prezzi : Guerra al diesel, provvedimenti schizofrenici del governo, riserve indiane di centro città, multe spesso illogiche. Il 2018 non è stato un anno semplice per gli automobilisti italiani. E, come se non bastasse, ci si è messa anche lInflazione, che è un fattore più subdolo e strisciante visto che il caro-prezzi non viene facilmente percepito allinterno delle proprie tasche. Lo scorso anno il Q-Index medio di Quattroruote, lindice dInflazione per ...