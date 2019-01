In You 2 su Netflix una potenziale redenzione di Joe | ma resta il problema di

I numeri di Netflix : «Bird Box» - «You» e «Sex Education» sul podio : Non dimentichiamoci che Netflix ha un'opportunità che nessun altro può permettersi: produrre film e serie tv che possono essere viste contemporaneamente in 195 Paesi del mondo . Nessun rivale può ...

You : rumors sul seguito e possibilità di una terza stagione della serie Netflix : You è una serie di genere drammatico andata in onda originariamente nel 2018 sul canale lifetime: il telefilm e tutti i suoi diritti sono stati successivamente ceduti a Netflix che ha reso disponibile lo streaming degli episodi dal 26 dicembre 2018. Nello stesso periodo sono iniziate le riprese per la seconda stagione. Il 16 gennaio, l’account twitter della piattaforma ha rilasciato una stima sui numeri di ascolto, prevedendo che la serie verrà ...

40 milioni di visualizzazioni per You e Sex Education - Netflix dà i numeri e elimina la concorrenza : Un decimale in più o in meno può rappresentare la salvezza o la fine di uno show. Nel nostro paese c'è chi si esalta per un punto di share in più dell'avversario, chi spera di vedere nei numeri degli ascolti 100 o 200 mila spettatori in più della scorsa settimana.E poi c'è Netflix e il suo CEO Reed Hastings che parlando agli investitori spara presunti numeri internazionali buoni più per le condivisioni social che per un'analisi completa del ...

Il finale di You di Netflix - diverso dal libro da cui è tratta la serie - è un cliffhanger verso la seconda stagione : Il finale di You di Netflix, la serie che ha debuttato il 26 dicembre scorso sulla piattaforma diventando subito un fenomeno sui social, avrà sorpreso non solo gli spettatori dell'episodio ma soprattutto i lettori del libro da cui è tratta, visto che si discosta vistosamente dalla storia originale. La serie di Lifetime, di cui Netflix ha acquistato i diritti annunciando la produzione di una seconda stagione, è l'adattamento del libro omonimo ...

In arrivo You 2 su Netflix - prime anticipazioni sulla seconda stagione : Joe lascia New York per Los Angeles : A giudicare dall'hype generato in pochi giorni, l'arrivo di You 2 su Netflix sarà uno dei più attesi del 2019. In meno di due settimane, complice il rilascio subito dopo Natale che ne ha favorito la visione in binge-watch nel periodo festivo, la serie di Lifetime acquistata da Netflix ha ottenuto un discreto riscontro sui social generando un dibattito sui temi trattati, dallo stalking ai rischi delle interazioni via social. Come la prima ...

You : recensione della nuova serie originale Netflix : A volte capita, guardi una bella mela, sembra così croccante e succosa ma poi la mordi e scopri che in realtà è farinosa, molle, a tratti marcia. Si prova un po la stessa sensazione guardando il trailer di "You", la nuova serie originale Netflix ispirata all'omonimo libro di Caroline Kepnes. Sembra molto Interessante, una di quelle serie che ti tiene incollato allo schermo e allora la guardi, poi, però, ti rendi conto che è 'farinosa', che ...

Cast e personaggi di You su Netflix - la soap sullo stalking che si finge un thriller e vi farà odiare i social network : Il primo episodio di You su Netflix vi farà venire voglia di spegnere tutto, Netflix compreso: la serie di Lifetime approdata sul servizio streaming il 26 dicembre è il racconto di un'ossessione di un giovane libraio per un'aspirante scrittrice che parte da un controllo pedissequo dei social network di lei per alimentarsi di tutte le informazioni necessarie ad insinuarsi nella sua vita. Questa serie in 10 episodi di Lifetime, ora acquistata ...

Penn Badgley protagonista su Netflix con “You” la nuova serie tratta dal romanzo di Caroline Kepnes : Netflix annuncia il trailer YOU, la nuova serie originale con Penn Badgley, tratta dal romanzo best-seller “You” (“Tu”) di Caroline Kepnes. YOU, che sarà disponibile su Netflix dal 26 dicembre 2018 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo, è stata inoltre confermata per una seconda stagione. Cosa saresti disposto a fare per amore? Quando un brillante libraio incrocia il sentiero di un’aspirante scrittrice, la risposta a questa domanda ...

Nuovo trailer di You di Netflix - la serie su amore e stalking con Pen Badgley di Gossip Girl e Shay Mitchell di PLL : Un Nuovo trailer di You di Netflix annuncia l'arrivo della serie televisiva statunitense, basata sull'omonimo romanzo di Caroline Kepnes, sulla piattaforma streaming. Già trasmessa su Lifetime lo scorso settembre, la serie avrà una seconda stagione disponibile esclusivamente su Netflix, che ne ha acquisito i diritti di trasmissione esclusiva nel mondo. Il debutto su Netflix è previsto il 26 dicembre 2018, quando la prima stagione sarà resa ...