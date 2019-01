Grande partecipazione alla festa di S Antonio a Giarratana

' Grande partecipazione di pubblico - per la quinta edizione del Natale di Luce' : ... iniziative per piccoli e grandi: dalle installazioni luminose al video mapping, alla casa di Babbo Natale , dalla pista di pattinaggio alle musiche e ai cori natalizi, dagli spettacoli teatrali ai ...

Ostuni : Ghironda winter - 'scommessa vinta' Assessore : Grande partecipazione e sold out nelle strutture : ... che hanno fatto registrare il sold out anche grazie a spettacoli di grande richiamo capaci di intercettare numerose presenze turistiche. Il successo conferma la bontà delle scelte, ancora una volta ...

Confindustria Centro Adriatico - Grande partecipazione alla Conviviale degli Auguri : Come sai la Camera ha già deliberato alcune linee generali di azione per veicolare nuove risorse al mondo delle imprese e in questo il ruolo delle associazioni sarà determinante." Soddisfatto il ...