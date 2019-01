Blastingnews

: GF Vip3: Dasha fa chiarezza su Benedetta Mazza - ElisaDiGiacomo : GF Vip3: Dasha fa chiarezza su Benedetta Mazza - ElisaDiGiacomo : GF Vip3, Dasha parla della rottura con Sala: ‘Io e Stefano avevamo tanti progetti insieme’ -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019), Stefano Sala eè uno dei triangoli amorosi più chiacchierati del momento. Tutti e tre i protagonisti nel giro di una settimana sono stati ospiti nel salotto di Barbara D’Urso, per fornire le loro versioni. Nei giorni scorsiè andata per la prima volta nello studio di Pomeriggio 5 per dare spiegazioni in merito alla scelta che l’hanno portata a dire addio a Stefano Sala.La modella ucraina fin da subito ha colpito tutti i presenti in studio per la sua pacatezza nei confronti del suo ex fidanzato. Alla D’Urso,da dichiarato di non aver apprezzato alcuni comportamenti e frasi pronunciate dal gieffino all’interno della casa del GF Vip: “Stefano quando era al reality ha detto che non gli mancavo, questo non mi sembrava giusto. Quando sei innamorato, la persona al tuo fianco ti manca”. Dopo le sue parole la ragazza sui social ha ricevuto numerosi messaggi ...