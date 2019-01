Gdpr | ' Multa a Google mostra rischi della non conformità a regole'

Ha violato il Gdpr - multa da 50 milioni contro Google : (Foto: Chesnot/Getty Images) La Commission nationale de l’informatique (Commissione nazionale informatica, Cnil), il garante francese per la protezione dei dati, ha multato Google per un totale di 50 milioni di euro per aver infranto il regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (Gdpr). La causa riportata sulla sanzione è stata “mancanza di trasparenza, informazioni adeguate e mancanza di un valido consenso un merito alla ...

Ha violato il Gdpr : multa da 50 milioni di euro a Google in Francia : L'Authority francese che sorveglia sul rispetto della privacy, Cnil, ha imposto a Google una multa record da 50 milioni di euro per aver violato alcuni obblighi nel quadro del regolamento Ue per la ...