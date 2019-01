Vicky Pattison in lacrime nel video che mostra la reazione al tradimento del quasi marito

Vicky Pattison ha avuto un incidente splatter all’addio al nubilato della sorella : Ouch The post Vicky Pattison ha avuto un incidente splatter all’addio al nubilato della sorella appeared first on News Mtv Italia.

La strategia di Vicky Pattison per mantenere i buoni propositi ti conquisterà : Saggia! The post La strategia di Vicky Pattison per mantenere i buoni propositi ti conquisterà appeared first on News Mtv Italia.

Vicky Pattison va in ritiro dopo l’annullamento del matrimonio : Staccare la spina da social e giornali per un po' The post Vicky Pattison va in ritiro dopo l’annullamento del matrimonio appeared first on News Mtv Italia.

Vicky Pattison nega i “patetici” gossip secondo cui era già finita con John Noble prima che lui la tradisse : Avevano in programma di sposarsi nel 2019 The post Vicky Pattison nega i “patetici” gossip secondo cui era già finita con John Noble prima che lui la tradisse appeared first on News Mtv Italia.

Vicky Pattison parla di umiliazione dopo che il futuro marito l’avrebbe tradita : John Noble sarebbe stato pizzicato con un'altra a Dubai The post Vicky Pattison parla di umiliazione dopo che il futuro marito l’avrebbe tradita appeared first on News Mtv Italia.