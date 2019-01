Tenta di uccidere il datore di lavoro con una mannaia | litigavano per lo stipendio

Firenze - Tenta di uccidere la madre con un cuscino. Poi cambia idea (e viene arrestato) : Un uomo di 61 anni è stato arrestato per tentato omicidio dai carabinieri: per due volte avrebbe tentato di soffocare l'anziana madre di 81 anni spingendole un cuscino contro il volto, cambiando poi idea appena in tempo. L'episodio è avvenuto in un'abitazione di Sesto Fiorentino (Firenze). A dare l'allarme il medico della donna.Continua a leggere

Torino - richiedente asilo Tenta di uccidere un uomo con un'accetta : aggressore fuggito : Momenti di vero terrore questa mattina intorno a mezzogiorno in via Pietro Micca, a Torino, dove un richiedente asilo ha tentato di uccidere a colpi d'accetta un altro cittadino straniero, quest'ultimo originario della Nigeria. Attualmente si cerca l'autore del vile gesto. La vittima, che non sarebbe in pericolo di vita, ha ricevuto tre o quattro fendenti sulla testa: le sue condizioni, secondo quanto riportato dalla stampa locale, non sarebbero ...

Anticipazioni prossime settimane Il Segreto : Antolina Tenta di uccidere Elsa : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda tutti i giorni su Canale 5. Le Anticipazioni degli appuntamenti delle prossime settimane svelano che Antolina dimostrerà la sua natura diabolica, tanto da decidere di porre fine alla vita di Elsa. Il Segreto Anticipazioni: la moglie di Isaac uccide Don Amancio Antolina diventerà la protagonista delle prossime puntate de Il Segreto. La ragazza, ...

Bari - africano 34enne Tenta di uccidere a colpi d'ascia un cittadino afgano : arrestato : Un brutto fatto di cronaca si è verificato ieri a Bari, precisamente al quartiere Marconi, dove E.T. 34enne e cittadino africano originario della Liberia, ha tentato, dopo un acceso diverbio, di colpire a colpi d'ascia un cittadino afgano di 24 anni. La scena si è svolta sotto gli occhi terrorizzati dei passeggeri di un mezzo pubblico, poi subito dopo per strada. Il soggetto è stato fermato dai Carabinieri. Lo stesso pare che abbia tentato anche ...

Trame Una Vita : Gayarre consuma il matrimonio con Adela - Olga Tenta di uccidere Ursula : Nuove e avvincenti puntate di Una Vita ci attendono anche nella settimana, che va da domenica 20 gennaio a venerdì 25 gennaio: ad Acacias non mancheranno i colpi di scena. Le Trame dei nuovi episodi della soap iberica ci svelano che, dopo il suo ritorno nel quartiere, Elvira sta facendo di tutto per conquistare Simon e sembra riuscire nel suo intento, dato che i due diventeranno amanti. Nel frattempo, l'intervento al quale si è sottoposto Samuel ...

Anticipazioni Il Segreto : Antolina Tenta di uccidere Elsa : Arriva una brutta notizia per i fan dello sceneggiato di origini iberiche “Il Segreto”. Le Anticipazioni ci dicono che dopo il decesso di Amancio (Jaime Pujol), il quale morirà per mano della crudele Antolina (Maria Lima), un altro personaggio si troverà in pericolo di vita. Si tratta di Elsa Laguna (Alejandra Meco), che purtroppo rischierà di essere uccisa dalla sua rivale in amore. In particolare la moglie del carpentiere Isaac Guerrero ...

Australia : mamma Tenta di uccidere il figlio gravemente malato con la candeggina : E' una storia davvero molto triste quella che arriva da Perth, nell'Australia occidentale, dove Brooke Evelyn Lucas ha tentato di uccidere suo figlio, nato prematuro e con una grave malformazione alla mandibola e al palato. La donna, probabilmente, non accettava la grave malattia del figlio, e così, giorno 29 dicembre, avrebbe versato della candeggina nei tubi del macchinario che teneva in vita il piccolo. La Polizia federale Australiana ha ...

Cuneo - Tenta di uccidere il marito avvelenandogli il cibo in ospedale : il video che incastra la moglie : Lei lo andava a trovare in ospedale, prima a Cuneo e poi alle Molinette di Torino, ogni giorno. E nel cibo e nel caffè scioglieva farmaci e anticoagulanti per avvelenarlo. Una donna di Bra, Laura Davico, 49 anni, è stata arrestata dai carabinieri del Nas di Alessandria. I militari la seguivano da tempo anche grazie alla denuncia dei medici, che avevano riscontrato valori anomali nel sangue del marito, Domenico Dogliani, 55 anni. Nel video, ...

Tenta di uccidere il marito avvelenandolo in ospedale : Il fatto però che non rispondesse come ci si aspettasse alle cure ha indotto i medici a ipotizzare che fosse stato colpito da una rarissima sindrome, cinquanta casi al mondo, oppure che fosse stato ...

Cuneo - Tenta di uccidere il marito avvelenandogli il cibo in ospedale : arrestata dai carabinieri : La donna presa sul fatto dopo i sospetti dei medici su valori alterati e condizioni in peggioramento. Il Nas: andava avanti così da diversi mesi

Tenta di uccidere l'ex ad Augusta : aveva benzina e accendino : Agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Augusta, hanno arrestato Salvatore Mira, 52 anni, già conosciuto alle forze di polizia, per i reati di Tentato omicidio, evasione dai ...

Ragazzina contesa su Facebook : baby gang Tenta di uccidere un 16enne. L'agguato nel parco e il taglio alla gola : MASSA CARRARA - La rivalità per una Ragazzina su Facebook è finita con un pestaggio e un taglio alla gola finalizzato a uccidere un 16enne a Massa, Massa Carrara,. Così ora tre giovani di una baby ...

Massa - baby gang Tenta di uccidere 16enne : tre giovani arrestati : La Squadra Mobile della polizia di Massa, in Toscana, ha fermato una baby gang che aveva attirato in una trappola quasi mortale un ragazzo di sedici anni colpevole secondo i giovani criminali di aver fatto degli apprezzamenti eccessivi nei confronti di una ragazzina attraverso i Social Network. Il ragazzo sarebbe stato attirato con un pretesto e ferito con un temperino alla gola. L'aggressione si è verificata a Marina di Massa e ha portato ...

Massa - baby gang Tenta di uccidere coetaneo : tre arresti | : I tre giovani, due minorenni e uno appena maggiorenne, hanno attirato il ragazzo in un parco pubblico, dove lo hanno prima picchiato e poi ferito con un temperino alla gola. Due sono ora ai ...