Saper ascoltare? Una dote in via di estinzione

vanityfair

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Empatia sospettaLe domandeCapire, non risponderePosalo!Un’occasione di crescita«Uh, uh. Ah, ah. Mh, mh. Sì. Davvero?». No, non si tratta di parole al vento. Queste che abbiamo appena elencato sono formule che usiamo spesso quando ascoltiamo qualcuno. Rientrano in una categoria di elementi linguistici chiamati segnali discorsivi, utilissimi nelle nostre interazioni.Talvolta può succedere però che la persona con cui parliamo ci dia l’impressione di non essere propriamente attenta. È diffusa l’immagine della moglie che, dopo minuti di lamentele, urla al marito: «ma mi sta ascoltando?!». Il poveretto da tempo aveva fatto scendere il criceto dalla ruotina cerebrale, smettendo così di assimilare le parole della compagna. Eppure in qualche modo ha inserito un pilota automatico che gli ha permesso di proferire un numero indistinto di ah, ah.Capire se la persona con cui stiamo interagendo ...