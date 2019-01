MAGO PER SVAGO POP CORN EDITION

Danilo Toninelli sperona Tirrenia : "Porremo fine al monopolio". La replica : "Pura deMAGOgia elettorale" : L'incrociatore Toninelli sperona Tirrenia. "Siamo stanchi di questa situazione e porremo fine al monopolio Tirrenia" ha dichiarato il ministro dei Trasporti. Aggiungendo poi: "Svolge un'utilità sociale fondamentale, utilizza soldi pubblici e non può far schizzare così i prezzi, è inaccettabile, ci sarà un cambiamento tra pochi mesi". Specificando che "i tecnici sono già al lavoro per una nuova gara, una ...

MAGO Sales chiama un prestigiatore a Cherasco per insegnare la magia con le carte : Mago Sales a febbraio darà inizio ad un nuovo corso di magia con le carte, insieme al grande prestigiatore Marco Aimone, uno dei più esperti cartomaghi d'Italia. Sei lezioni serali in cui verranno ...

Rita Dalla Chiesa : "Natale trascorso con MAGOne nel cuore per i gravi lutti in famiglia" : "È stato un Natale molto complicato. Lo abbiamo trascorso insieme alla numerosissima famiglia di mio genero. Abbiamo festeggiato con un profondo magone nel cuore, ma senza darlo a vedere a mio nipote Lorenzo che ha potuto giocare e distrarsi con i suoi cuginetti". A parlare, in un'intervista concessa al settimanale Vero, è Rita Dalla Chiesa, che negli ultimi mesi è stata colpita da due lutti gravi. La conduttrice 71enne ha prima perso il ...

UFC – Offerti 15 milioni a NurMAGOmedov per la rivincita contro McGregor : il manager però attacca… Mayweather! : Il padre di Khabib Nurmagomedov ha reso nota un’offerta da parte della UFC per la possibile rivincita tra i figlio e Conor McGregor: intanto il manager del daghestano attacca Floyd Mayweather Dopo diverse settimane in cui il fuoco della polemica riguardante la sfida fra Khabib Nurmagomedov e Conor McGregor di UFCC229 si era placato, giungono delle importanti novità sulla tanto ventilata rivincita fra i due. Secondo il padre del ...

Khabib NurMAGOmedov Conor McGregor - l'UFC propone 15 milioni per la rivincita : L'eterna sfida tra Khabib Nurmagomedov e Conor McGregor potrebbe presto regalare un altro prezioso episodio. Lo scorso 6 ottobre il match tra i due ha scatenato una violenta rissa, con ampi strascichi ...

Catania è in dissesto? Il MAGO si offre volontario per studenti e piccoli malati : Si inizierà l'11 dicembre con un ciclo di spettacoli dedicati ai ragazzi delle scuole del quartiere di Librino. Poi sarà la volta degli ospedali cittadini: il 12 dicembre all'Unità spinale del ...

Migranti e Sprar - il fronte dei Comuni contro il decreto Sicurezza : “Operazione deMAGOgica pagata da amministrazioni” : Sospendere gli effetti del decreto Sicurezza. Riconsiderare le misure sull’immigrazione, dalla stretta al sistema Sprar alla cancellazione dei permessi umanitari. Valutarne l’impatto sui territori. A chiederlo sono più di venti Comuni italiani, che nelle scorse settimane hanno approvato mozioni di protesta contro il decreto voluto dal vicepremier Matteo Salvini. In prima fila ci sono grandi centri urbani come Milano, Bologna, Firenze, Palermo, ...

Napoli - la corsa scudetto è aperta con la bacchetta del MAGO Carlo : Per vincere una partita di sofferenza lui era l?uomo giusto: Milik, magico sinistro a Bergamo, ha vissuto due anni da incubo con altrettante operazioni. Il suo sorriso è quello del...

Mai Dire Talk - il MAGO Forest a DM : «Fazio non deve sapere che lo faccio. Saremo pacati - affancul* la volgarità!» : Greta Mauro, Mago Forest e Stefania Scordio “Abbiamo trovato uno spazietto e ci siamo infilati“. Il Mago Forest ha la battuta pronta e spiega così il debutto su Italia1 di Mai Dire Talk, un programma che si propone di rimettere in discussione l’ormai abusato genere televisivo in questione. Da domani, in prime time, il comico siciliano presenterà il nuovo appuntamento affiancato dalle giornaliste Greta Mauro e Stefania Scordio, ...