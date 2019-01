Il 21 gennaio 1968 Jimi Hendrix registrò la cover di All Along The Watchtower di Bob Dylan

optimaitalia

(Di lunedì 21 gennaio 2019)L'impatto sonoro della Experience più rock e gargantuesca di una rivoluzione di cui il mondo della musica porta ancora i segni tuonò fortissima dagli Olympic Studios di Londra: il 21ladi AllThedi Bob. Michael Goldstein, che aveva lavorato con il manager dell'autore di Blowin' in the wind, fece recapitare aun nastro contenente il brano originale, e pochi giorni dopo il celebre chitarrista incise i primi take con la sua Stratocaster.L'ingegnere del suono Dave Kramer aiutòa impostare un beat diverso dal brano di, che risultava già di forte attitudine rock ma si presentava ancora troppo gentile all'ascolto e morbido nelle dinamiche. Dave Mason, già chitarrista dei Traffic, si impegnò a modificare il groove degli accordi.e Mason crearono quei sobbalzi stoppati che potenziarono il taglio ...