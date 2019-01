Genoa-Milan 0-2

Infortunio Zapata/ Ultime notizie Milan : problema alla coscia destra durante la sfida col Genoa : Infortunio Zapata, Ultime notizie Milan: fastidio alla coscia destra per il colombiano, sostituito al 12' durante la sfida col Genoa.

DIRETTA/ Genoa Milan - risultato live 0-0 - streaming video e tv : Borini a pochi centimetri dal vantaggio! : DIRETTA Genoa Milan, streaming video e tv: archiviata la sconfitta di Supercoppa, i rossoneri riprendono la marcia in Serie A.

Genoa-Milan 0-1 La Diretta Borini sblocca la partita : Il girone di ritorno del Milan comincia da Genova. I rossoneri con il successo prima della pausa contro la Spal si sono portati ad un solo punto dal quarto posto della Lazio, e sono alla ricerca di ...

Genoa-Milan 0-1 | : Prandelli sceglie il 4-4-2 con Pandev al posto di Kouamè. Il Grifone domina nel primo tempo. Tante occasioni, ma ancora nessun gol

Genoa Milan - risultato live 0-0 - streaming video e tv : Bessa e Paquetà sfiorano il gol! : Diretta Genoa Milan, streaming video e tv: archiviata la sconfitta di Supercoppa, i rossoneri riprendono la marcia in Serie A.

Genoa-Milan - Paquetà fa impazzire i tifosi rossoneri : la sua “bicicletta” lascia a bocca aperta [VIDEO] : Genoa-Milan, Paquetà ha messo in mostra una bicicletta alla Neymar che ha fatto impazzire i tifosi rossoneri Genoa-Milan, Paquetà tra i migliori tra le fila rossonere. Il calciatore brasiliano alla prima in campionato in Serie A, si è presentato con giocate da vero brasiliano di qualità. Una su tutte ha fatto sobbalzare sulla sedia i tifosi milanisti, una bicicletta con la quale ha superato l’avversario lasciandolo basito sul posto. ...

Genoa Milan 0-0 LIVE : il risultato in diretta. Palo di Paquetá : Genoa-Milan 0-0 LIVE Genoa, 4-4-2,: Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lazovic, Rolon, Veloso, Bessa; Kouamé, Pandev. All. Prandelli Milan, 4-3-3,: Donnarumma; Abate, Musacchio, Zapata, 14'...

Dg Genoa 'Piatek-Milan - summit a fine gara. Sturaro vicino - Romero andrà alla Juve' : Il dg del Genoa Giorgio Perinetti parla a Sky Sport prima della partita con il Milan : ' Piatek ? Non è ancora una cessione definita, ci sono passaggi da compiere. Oggi c'è una partita importante e punti importanti in palio, però conosciamo il ...

Genoa-Milan live dalle 15 : Gattuso si affida a Cutrone e Borini : Il girone di ritorno del Milan comincia da Genova. I rossoneri con il successo prima della pausa contro la Spal si sono portati ad un solo punto dal quarto posto della Lazio, e sono alla ricerca di...

Genoa-Milan - formazioni ufficiali e ultime da Marassi : GENOA MILAN, formazioni ufficiali – Riparte da Marassi il nuovo Milan senza Higuain. I rossoneri, alla prima “ufficiosa” senza il loro ormai ex attaccante, sono attesi a Marassi; in quella che per 6 mesi è stata la casa del futuro bomber di Gattuso: Piatek. Oggi l’attaccante polacco non ci sarà per squalifica, ma è lecito […] L'articolo Genoa-Milan, formazioni ufficiali e ultime da Marassi proviene da Serie A News ...

Genoa Milan LIVE : formazioni ufficiali e risultato in diretta : formazioni ufficiali: Genoa , 3-5-2, : Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Lazovic, Bessa, Veloso, Rolon, Zukanovic; Kouamè, Pandev. All. Prandelli Milan , 4-3-3, : Donnarumma; Abate, Musacchio, ...

Milan - Cutrone per l'assalto alla Champions. Genoa - difesa a 4 : Patrick Cutrone è la sua unica certezza, e naturalmente Gattuso riparte da lui per dare l'assalto al quarto posto. Alle 15 si gioca il posticipo del Ferraris tra il Genoa e il Milan: non ci sarà ...

Genoa-Milan streaming live - ecco dove vedere il match - no Rojadirecta : Genoa Milan streaming live , ecco dove e come vederla ecco gli highlights dell’ultima sfida tra le due squadre VIDEO: Diretta Genoa Milan live ecco dove vederla Guardala QUI in diretta in modalità match live La sfida tra Genoa-Milan sarà trasmessa su Sky Sport(canale 202) e Sky Sport 251 e, dunque, potrà essere seguita in streaming attraverso […] L'articolo Genoa-Milan streaming live, ecco dove vedere il match, no Rojadirecta proviene da ...

Genoa-Milan : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Genoa-Milan, 20ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi