Di Battista-show in tv | Tangenti dietro Tav | dopo voto Ue vado in India

La banconota africana invade i talk show. Per Di Battista e Meloni interventi "fotocopia" : Una banconota, una semplice banconota, rischia di diventare il simbolo della prossima campagna elettorale per le Europee. E non si tratta dell’euro, come molti potrebbero pensare, bensì del franco cfa, valuta utilizzata in quattordici colonie francesi d’Africa.Sconosciutissima ai più, domenica sera la banconota è stata sventolata contemporaneamente su Raiuno e La7. Una sorta di esposizione a reti unificate, che ha visto come protagonisti ...

IO SONO Battista - ITALIA1 / Lo show di Maurizio Battista : si inizia col monologo sui giga - 27 dicembre - : Questa sera, 27 dicembre 2018, va in onda 'Io SONO Battista', lo show comico di Maurizio Battista. Tutte le anticipazioni e gli ospiti

Io sono Battista - Italia1 / Lo show di Maurizio Battista : 30 anni fa la prima apparizione in tv - 27 dicembre - : Questa sera, 27 dicembre 2018, va in onda 'Io sono Battista', lo show comico di Maurizio Battista. Tutte le anticipazioni e gli ospiti

IO SONO Battista - ITALIA1 / Lo show di Maurizio Battista : il filone comico non si ferma qui - 27 dicembre 2018 - : Questa sera, 27 dicembre 2018, va in onda 'Io SONO Battista', lo show comico di Maurizio Battista. Tutte le anticipazioni e gli ospiti

Io sono Battista : il one man show di Maurizio Battista giovedì 27 dicembre 2018 : Ma qui, questa sera, Battista fa il comico puro al 100% con uno dei suoi classici, il one man show con monologhi, sketch, satira e coinvolgimento del pubblico come sempre fatto nei suoi spettacoli e ...

Alessandro Di Battista show : “Boschi e Renzi hanno la faccia come il cul*” : Alessandro Di Battista un fiume in piena, tramite una diretta Facebook parla di Boschi e Renzi a difesa di Luigi Di Maio “Renzi e Boschi hanno la faccia come il culo per quello che sono riusciti a dire(CLICCA PER LEGGERLO)”. L’ex deputato grillino, Alessandro Di Battista, in un video su Facebook, attacca i due esponenti del Pd sulla vicenda del padre di Luigi Di Maio sollevata dalle Iene. “Uno che faceva la scena e, che ...