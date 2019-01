Di Battista | Non mi candido per le Europee | vado in India

Di Battista contro Fazio a Che tempo che fa : “Se vuole avercela con me… non è originale”. “Non abbia la coda di paglia” : A Che tempo che fa (Rai1) durante l’intervista di Fabio Fazio ad Alessandro Di Battista, va in scena una frizione tra i due. Fazio introduce la domanda dando dello “studioso” a Di Battista. L’esponente grillino se la prende e fa notare il cambio di atteggiamento nei confronti degli esponenti M5S: “Ma come, eravamo tutti ignoranti…”. La replica di Fazio non tarda ad arrivare: “Se vuole avercela con ...

Migranti - Di Battista : “Li salverei e li porterei a Marsiglia. Serve incidente diplomatico - se no problema non si risolve” : “salverei le persone e le porterei a Marsiglia, fino a che non si crea un incidente diplomatico con la Francia il problema non si risolve”. Lo ha detto Alessandro di Battista, ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa su Rai1 Alessandro di Battista alla domanda del conduttore su quale sia la sua soluzione al grave problema dei Migranti .”Non saranno certo i porti chiusi o il muro di Trump a fermare queste ...

Che tempo che fa - Di Battista battibecca con Fazio : «Non abbia la coda di paglia» : Di Battista, Che tempo che fa Al di là dei sorrisi, dei toni rispettosi e dei convenevoli, ieri sera a Che tempo che fa si percepiva una certa tensione. Nel programma di Rai1, infatti, Fabio Fazio ha intervistato Alessandro Di Battista, esponente di spicco di quel Movimento Cinque Stelle che in tempi non sospetti lo aveva duramente criticato. Nel faccia a faccia si è parlato soprattutto di politica, ma non sono mancati fulminei scambi di battute ...

"Non mi candido" : Di Battista se ne va in India (e attacca la Lega) : Alessandro Di Battista intervistato da Fabio Fazio a 'Che tempo che fa' su Rai1. Dagli errori commessi dai 5 Stelle a...

Di Battista a Che tempo che fa : "Non mi candido alle Europee". L'alterco con Fazio : Alessandro Di Battista inizia oggi la sua campagna elettorale a fianco del suo amico Luigi Di Maio per accompagnare il M5s alle europee e ribaltare i rapporti di forza che, allo stato, dividono i 5 ...

Di Battista... 49 milioni? Soldi che appartengono alla collettività. Salvini non ne è responsabile ma li restituisca : “I 49 milioni? Questi Soldi appartengono a me, a lei e a tutti gli elettori della Lega che dovrebbero spingere Salvini, che non ne è responsabile, a restituire Soldi che appartengono a tutta la collettività”. Lo ha detto Alessandro di Battista intervenendo a ‘Che tempo che fa’ su Rai1--Secondo Alessandro Di Battista, uno dei capofila del MoVimento Cinquestelle, dietro alle gaffe del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli ci ...

Di Battista : «Non mi candiderò alle Europee» : Alessandro Di BattistaAlessandro Di BattistaAlessandro Di BattistaAlessandro Di Battista Alessandro Di BattistaAlessandro Di BattistaAlessandro Di BattistaAlessandro Di BattistaAlessandro Di BattistaAlessandro Di BattistaAlessandro Di BattistaAlessandro Di BattistaAlessandro Di BattistaAlessandro Di BattistaAlessandro Di BattistaNon si candiderà alle Europee: l’ex deputato M5s Alessandro Di Battista lo ha ribadito a Che tempo che fa su Rai Uno, ...

Di Battista su Rai 1 : 'Amo la politica - ma non mi candido alle Europee' : Alessandro Di Battista è stato ospite di Fabio Fazio nella puntata del 20 Gennaio di "Che tempo che fa" e, dopo lunghi mesi di assenza, ha fatto il punto sulla situazione italiana, e non solo, spaziando dal Tav al tema immigrazione, dalle elezioni europee al bilancio del governo giallo-verde L'ex deputato, tornato in Italia da pochi giorni, dopo 6 lunghi mesi che l'hanno visto viaggiatore, esploratore, studioso ma soprattutto collaboratore ...

Di Battista : "Non mi candido alle europee. Migranti? Li porterei a Marsiglia" : A "Che tempo che fa" l'ex deputato di M5S difende Toninelli e Di Maio. Sull'immigrazione dice: "Serve incidente diplomatico con la Francia". Attacchi anche agli alleati del Carroccio

M5S - Di Battista : 'Non mi candido alle Europee' : Ma si tratta di capire quale è la politica giusta affinché i morti in mare diminuiscano e gli africani possano avere il diritto più importante, quello di stare a casa loro". "L' Africa avrà il ...

Di Battista : non mi candido alle Europee. Lega restituisca 49 milioni - : L'ex deputato M5S inizia la campagna elettorale, ma da outsider. La Tav "è la più grossa sciocchezza che possa fare questo Paese". Poi, parla dei fondi Lega: "Salvini non è responsabile del furto, ma ...

Di Battista a Che tempo che fa : 'Non mi candido alle Europee'. Battibecco con Fazio : Alessandro Di Battista non si candiderà alle Europee . Lo ha detto lui stesso ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa per un'intervista condita anche da un Battibecco con il conduttore su quelli che ...

Di Battista a Che tempo che fa : 'Non mi candido alle Europee'. Battibecco con Fazio : Alessandro Di Battista non si candiderà alle Europee . Lo ha detto lui stesso ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa per un'intervista condita anche da un Battibecco con il conduttore su quelli che ...

"Che tempo che fa" - Di Battista : "Non mi candido alle europee. La Lega restituisca i 49 milioni" : L'ex deputato del M5S, annunciando un nuovo viaggio , questa volta in India, , tocca molti temi caldi dell'attuale politica giallo verde. Il M5S non odia l'Europa Fino ad oggi l'Europa non si è mai ...