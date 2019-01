: #Brexit: media, piano B #May come piano A, ma senza backstop - ansaeuropa : #Brexit: media, piano B #May come piano A, ma senza backstop - Cyber_Feed : Ultim'ora #Brexit,media:May cederà solo backstop - NotizieIN : Brexit,media:May cederà solo backstop -

A poche ore dal discorso di Theresa May al Parlamento sulla, trapelano i contenuti di quanto la premier dirà per convincere i ribelli conservatori e gli alleati unionisti nordirlandesi del Dup Secondo fonti citate dai, May non farà concessioni alle opposizioni né verso unapiù soft.Riproporrà il suo piano originario con l'impegno a cercare di aggirare la questione del(il meccanismo vincolante di garanzia teorica imposto dall'Ue per assicurare il confine aperto tra Irlanda del Nord e Repubblica d'Irlanda.(Di lunedì 21 gennaio 2019)