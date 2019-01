Libia | lo scontro finale e il ricatto sui migranti

huffingtonpost

(Di domenica 20 gennaio 2019) La resa dei conti a Tripoli è iniziata da tempo, ma ora sembra essere alla stretta. Un fantasma si aggira per la città: è il primo ministro, ormai solo sulla carta, Fayez al-Sarraj. E nella partita in corso tra signori della guerra, capi milizie e capi tribù, due sono le armi diutilizzate nei confronti degli attori esterni, ma estremamente interessati, che intendono esercitare un ruolo di primo piano nel processo di stabilizzazione del Paese nordafricano: l'arma del petrolio e quella, non meno persuasiva, deiNon si spiega solo con l'inefficienza, accertata, della Guardia costiera libica, e con l'acclarato deficit di coordinamento con le navi, quelle della missione Frontex, che operano fuori dalle acque territoriali libiche, la duplice tragedia del mare che è costata la vita ad oltre 170 persone. In pochi giorni, infatti, ...