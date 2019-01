Libia | barcone in avaria con 100 migranti a bordo - Tripoli invia i soccorsi

Migranti - altro barcone in avaria. Libia invia cargo : ... si legge nell'articolo, che conclude: «Siamo di nuovo assediati da stragi di vita e di verità, che la cronaca registra e la storia giudicherà». Opposizione contro la linea del Viminale Un no ...

Migranti : barcone in avaria - a bordo 100 persone | P. Chigi "chiama" la Libia che invia un mercantile : Il barcone è stato avvistato a 60 miglia al largo delle coste di Misurata. Starebbe ora imbarcando acqua con le persone nel panico. A bordo potrebbero esserci morti, tra cui forse anche un bambino. P.Chigi: "Siamoin continuo contatto con la Guardia costiera libica perchéeffettui questo ulteriore intervento"

Nuovo barcone alla deriva con 100 persone a bordo al largo della Libia. Salvini-Di Maio accusano Macron : ipocrita sui migranti : In balia del mare, sospesi tra telefoni che squillano, ma nessuno risponde, e rimpalli di responsabilità. Negli occhi la strage di ieri nelle stesse acque di quel Mediterraneo che anche nel Nuovo anno si conferma il cimitero dei migranti. In 100 - tra cui venti donne e dodici bambini, uno dei quali potrebbe essere morto di stenti - sono in attesa d...

Altro barcone in avaria - a bordo 100 persone | L'allarme disperato ai soccorritori : "Sto congelando" | Palazzo Chigi "chiama" la Libia : Il barcone è stato avvistato a 60 miglia al largo delle coste di Misurata. Starebbe ora imbarcando acqua con le persone nel panico. A bordo potrebbero esserci morti, tra cui forse anche un bambino. P.Chigi: "Siamoin continuo contatto con la Guardia costiera libica perchéeffettui questo ulteriore intervento"

