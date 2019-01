Lecce | donna si ribalta con l' auto | il suo soccorritore tenta di violentarla | arrestato

Blastingnews

(Di domenica 20 gennaio 2019) Una vicenda molto grave quella che si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di, dove una, una quarantacinquenne del posto, ha avuto un incidente stradale e si èta con la suamobile. Subito dopo, la stessaè stata vittima di violenza da parte di chi si era avvicinato a soccorrerla. La signora, per evitare un animale che le stava tagliando la strada, resa poco sicura dall'asfalto bagnato, si è resa la sfortunata protagonista di una brusca frenata che ha causato l'incidente. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, laè uscita dall'praticamente illesa, ma non sapendo cosa fare si è diretta verso il centro abitato. Poco dopo, un uomo, un ventiquattrenne, l'ha soccorsa ma subito dopo avrebbeto anche die di rapinarla.ha un incidente in: chi la soccorre cerca diStando a ...