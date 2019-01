GR | si ferma per prendere a bordo autostoppista | tamponato

Scioperi - lunedì 21 gennaio si fermano per 4 ore bus e metro - : Protesta indetta da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl Fna. Per il trasporto pubblico locale le fasce orarie variano da città a città. Escluse dalla mobilitazione Roma, Torino, Genova.

Riace - confermato il divieto di dimora per Mimmo Lucano : Non solo: già nel 2010 Lucano si era classificato terzo nella lista, stilata da City Mayor , dei migliori sindaci del mondo.

LIVE Sport - DIRETTA 20 gennaio : Pacquiao si conferma re - Super Italia nel ciclismo su pista : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, domenica 20 gennaio: i inizia nella notte Italiana con gli Australian Open di tennis e la magica NBA, ma non va dimenticato il Tour Down Under di ciclismo, mentre in mattinata ecco un assaggio degli Sport invernali che ci terranno compagnia per gran parte della giornata. Nel pomeriggio spazio ancora agli Sport di squadra ed ai Mondiali di pallamano. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE Sport ...

Il roster di Mortal Kombat 11 : tutti i personaggi confermati nel picchiaduro : L'arena di Mortal Kombat è pronta ad essere riaperta. Con un primo trailer ai The Games Awards 2018 prima, e un caldissimo evento reveal poi, NetherRealm Studios ha infatti finalmente alzato il sipario su Mortal Kombat 11. La nuova incarnazione della saga picchiaduro è destinata a PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. E con l'uscita fissata al 23 aprile di quest'anno. Come visto nel primo video di gameplay, il già attesissimo beat 'em ...

Strage nel Mediterraneo : muoiono 120 disperati - i barconi non si fermano : Negli ultimi 5 anni sono stati 17.644, più della metà di tutti i migranti morti nel mondo. Con o senza navi di soccorso, la presenza o meno di testimoni diretti, quello tra Europa e Africa continua ...

Usa - Trump lancia appello bipartisan per fermare lo shutdown ma i democratici lo gelano : Parlando alla nazione il presidente americano Donald Trump ha lanciato un appello a lavorare in modo bipartisan, "ad ascoltarsi, costruire fiducia e trovare soluzioni insieme", per risolvere lo ...

Usa - la mossa di Trump per fermare lo shutdown : tutela per i migranti - : L'appello del presidente americano durante il discorso alla nazione: "Lavoriamo insieme". Poi la proposta in cambio dei fondi per il muro con il Messico. Ma i democratici dicono no

MEDICINA - CONCORSI TRUCCATI : CHIESTA INTERDIZIONE PER 15 PROFESSORI/ Firenze - Procura : 'Solo modo per fermarli' : CONCORSI TRUCCATI alla Facoltà di MEDICINA di Firenze: CHIESTA INTERDIZIONE all'insegnamento per 15 docenti universitari. Indagine partita da esposto prof.

Trump dichiara che il Messico non fa niente per fermare i migranti - : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che il Messico "non fa nulla" per fermare i migranti cercano di entrare in USA attraverso il territorio messicano. In precedenza, centinaia di ...

Bimba rom di 20 mesi scomparsa nella periferia di Cagliari - i genitori fermati per omicidio : C’era qualcosa di strano nel racconto di papa Slavko e mamma Dragana. Non era vera, secondo la polizia, la storia del sequestro, della guerra tra famiglie rom e del rapimento per vendetta. La piccola Esperanza, una Bimba di 20 mesi che da quando è nata ha sempre vissuto all’interno di un furgone vecchio, sporco e arrugginito, è stata uccisa. Per ma...

Bimba rom scomparsa a Cagliari - genitori fermati per omicidio : Svolta nelle indagini sulla scomparsa della piccola Esperanza, una Bimba rom di venti mesi di cui non si hanno più notizie dal 23 dicembre, giorno in cui il furgone della sua famiglia è stato distrutto da un incendio alla periferia di Cagliari. Il padre e la madre, due 28enni, sono stati fermati dalla Squadra mobile per omicidio.Inizialmente si pensava che la Bimba fosse morta nel rogo, ma in quello che restò del mezzo non ...

Cagliari - bimba rom scomparve prima di Natale : i genitori fermati per omicidio : Inizialmente si pensava che la bimba fosse morta nel rogo di un furgone, ma nei rottami del mezzo non si trovarono tracce