Papa | impegno comune contro divisioni e nazionalismi

Il Papa - la pace - la "buona politica" e l'impegno dei cristiani. Che fare? : Il messaggio di Papa Francesco per la Giornata della pace 2019, pur essendo evidentemente di portata universale, giunge in un momento di rinnovato interesse e di dibattito nel nostro Paese sull'impegno dei cristiani in politica. Il Papa ha come faro di fondo quello del perseguimento della pace, ma affronta una serie di temi essenziali sulle scelte della politica e dei politici. Le sue parole sono uno stimolo di riflessione fondante per chi si ...