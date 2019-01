Omicidio nel Sassarese | 20enne ucciso in strada

Bimba rom scomparsa nella periferia di Cagliari - i genitori fermati per Omicidio : Svolta nelle indagini sulla scomparsa della piccola Esperanza, una Bimba rom di venti mesi di cui non si hanno più notizie dal 23 dicembre, giorno in cui il furgone della sua famiglia è stato distrutto da un incendio alla periferia di Cagliari. Il padre e la madre, due 28enni, sono stati fermati dalla Squadra mobile per omicidio. Inizialmente si pe...

Erbusco. Donna carbonizzata trovata nella campagne : è Omicidio : Il corpo carbonizzato di una Donna è stato trovato venerdì pomeriggio n via Lovera nella campagne di Erbusco, paese bresciano

Fermati autori Omicidio nel cosentino : ANSA, - COSENZA, 18 GEN - E' stato ucciso per motivi passionali Antonio Barbieri, il 26enne già noto alle forze dell'ordine raggiunto alla testa da due colpi di pistola il 12 gennaio scorso a Rossano ...

GdC Cronaca/ Omicidio nel Cosentino - fermate due persone : Due persone sono state fermate, nella serata di giovedì, perchè ritenute responsabili della morte del giovane Antonio Barbieri, 26 anni, che era stato ferito in un agguato sabato scorso a Corigliano ...

Omicidio Pecorelli - sorella : Controllare pistola sequestrata nel '95 : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Svolta nell’Omicidio Alessandro Neri - sei arresti : Sei persone sono state arrestate per l'omicidio di Alessandro Neri, nell'ambito di un'indagine sul traffico di armi e droga nell'area di Pescara. Il ragazzo era stato ucciso il pomeriggio del 5 marzo 2018 con un colpo di pistola e il suo corpo abbandonato sul greto del fiume alle porte della città. Il movente ipotizzato è una partita di droga non pagata.Continua a leggere

Omicidio e tentato Omicidio - presi 9 esponenti di 2 clan in lotta nel Napoletano : Napoli - Camorra: Carabinieri eseguono 9 OCC. Arrestati 9 esponenti di 2 clan in lotta nel Napoletano Nove ordinanze di custodia cautelare in carcere sono state eseguite questa notte dai...

'Ndrangheta - Omicidio in bar nel Comasco nel 2008 : arrestati presunti killer e mandante : Il delitto Mancuso avvenne in pieno giorno e davanti a diversi testimoni, con modalità tipiche di un agguato mafioso

Omicidio Daniele Belardinelli : indagato il figlio di Franco Caravita : Un evidente segno di sconfitta del mondo dello sport e dell'incapacità di riuscire a garantire sicurezza intorno agli stadi.

13enne del Wisconsin ritrovata a 3 mesi da Omicidio dei genitori. Jayme Closs - forse rapita da un 21enne - nel frattempo arrestato : L'articolo 13enne del Wisconsin ritrovata a 3 mesi da omicidio dei genitori. Jayme Closs, forse rapita da un 21enne, nel frattempo arrestato proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Scompare nel nulla - bimbo di 7 anni ritrovato murato nel cemento : mamma accusata di Omicidio : La donna, la 43enne Elisha Pankey, ora deve rispondere dei reati di abusi sui minori con conseguente morte e abuso di un cadavere dopo al scoperta del corpo senza vita del figlio all'interno di un magazzino abbandonato a sette mesi di distanza dalla sua scomparsa.Continua a leggere

Omicidio Meredith - nessun museo del crimine nella villetta dove fu uccisa : “È ancora in vendita - abbiamo anche ribassato il prezzo” : La villetta dove venne uccisa Meredith Kercher non è mai stata acquistata da nessuno. Quindi nessun bed and breakfast e soprattutto nessun museo del crimine al posto di un semplice uso da abitazione privata. Arriva dal Corriere dell’Umbria la smentita di un articolo apparso su Il Messaggero e che ha fatto il giro sui social nelle ultime 24 ore. Paolo Santoprete, titolare dell’agenzia Mediaimmobiliare di Perugia, ha infatti spiegato come non ci ...

Omicidio di Desirèe Piovanelli - Erra chiede la revisione del processo : chiede la revisione del processo Giovanni Erra, l’operaio condannato a 30 anni per l’Omicidio della 14enne bresciana Desirée Piovanelli, uccisa nel settembre 2002 a Leno (Brescia). Lo comunicano i suoi legali, Nicodemo Gentile e Antonio Cozza, ai quali Erra, da 17 anni in carcere, ha «conferito incarico» affinché «compiano tutte le attività necessa...