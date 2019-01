Milan | Piatek vicinissimo | accordo raggiunto Prandelli | “Non parlo”

Milan - Higuain "aspetta" Piatek per riabbracciare Sarri : Gonzalo Higuain si è presentato puntuale anche sabato mattina a Milanello. Prima la riunione video, poi in campo per l'allenamento con il resto della squadra. Un altro giorno dunque da Milanista per ...

Calciomercato Milan - è fatta per Piatek : Come riporta Sky Sport, l'attuale vicecapocannoniere della Serie A , 13 gol, uno in meno di Cristiano Ronaldo, si trasferirà alla corte di Gattuso a titolo definitivo per 35 milioni di euro , i ...

Piatek Milan - accordo con il Genoa raggiunto. Sconto per i rossoneri : Piatek Milan – L’attaccante del Genoa è prossimo a passare ai rossoneri. Secondo quanto riportato da Sky Sport, sarà il polacco a raccogliere l’eredità di Gonzalo Higuain, ormai prossimo al Chelsea ed al suo mentore Maurizio Sarri. L’accordo definitivo sarebbe stato raggiunto nella giornata di venerdì quando i dirigenti delle due squadre si sono incontrate […] L'articolo Piatek Milan, accordo con il Genoa raggiunto. ...

Milan-Piatek - colpo da urlo : tutte le cifre - due giocatori in cambio - : Krzysztof Piatek sta per vestire il rossonero. Il vertice di mercato tra il Milan e il Genoa nella giornata di venerdì è durato oltre tre ore : erano presenti il dirigente dei rossoneri Leonardo, l'...

Milan-Piatek - è fatta : due contropartite nell’affare - arrivano conferme sul sostituto al Genoa : Milan-Piatek, ci siamo. E’ andato in scena un incontro molto importante tra il club rossonero ed il Genoa per parlare dell’attaccante polacco, ricordiamo che l’intesa con il calciatore era stato raggiunto ormai da diverso tempo, adesso c’è l’intesa anche tra club, il Milan ha chiuso l’accordo per il sostituto di Gonzalo Higuain, pronto al trasferimento al Chelsea. L’accordo con il Genoa prevede ...

Calciomercato Milan - Piatek : i rossoneri inseriscono Halilovic e Bertolacci : Calciomercato Milan – Sono ore decisive per l’affare che potrebbe portare Krzysztof Piatek a vestire la maglia rossonera. Leonardo è infatti impegnato con i propri omologhi del Genoa per cercare di chiudere l’operazione per l’attaccante polacco. La trattativa che il dirigente del club meneghino deve fare di tutto per poter concludere. Non si può infatti […] L'articolo Calciomercato Milan, Piatek: i rossoneri ...

Piatek-Milan più vicini - martedì incontro decisivo col Genoa : Piatek , venerdì in polacco, 18 gennaio 2019 è stato un giorno decisivo per il passaggio del bomber del Genoa al Milan . Il vertice tra Leonardo e la dirigenza rossoblù, presenti il dg Giorgio ...

Piatek - ad un passo l'accordo Milan-Genoa. L'Inter rilancia per Barella : Piatek-Milan, ci siamo quasi. Il Genoa, rappresentato dal dg Perinetti e dall'ad Alessandro Zarbano, ha incontrato oggi pomeriggio a Milano il dt rossonero Leonardo, insieme all'agente nonché ...

Calciomercato Milan - Piatek sempre più vicino : mancano solo gli ultimi dettagli : È quasi fatta per Krzysztof Piatek al Milan: è appena finito il summit tra il club rossonero e il Genoa per il passaggio del polacco alla squadra di Gattuso Dopo l’addio di Gonzalo Higuain al Milan, Leonardo si è subito attivato sul mercato per rimpiazzare l’attaccante argentino volato a Chelsea di Maurizio Sarri. Krzysztof Piatek è sempre più vicino alla squadra rossonera. Il calciatore ha trovato l’accordo con il club ...

Piatek-Milan - quasi fatta. Appuntamento a martedì : terminato a Milano il vertice tra i dirigenti di Milan e Genoa per il trasferimento di Krzysztof Piatek dal Grifone ai rossoneri. I vertici dei due club si sono dati Appuntamento per discutere delle ...

Piatek Milan - si continua a trattare : la Uefa dà via libera : Piatek Milan – Si continua a trattare tra Genoa e Milan. E’ iniziato nel tardo pomeriggio, anche alla presenza del presidente Preziosi, un vertice tra la dirigenza rossoblù (presenti il dg Giorgio Perinetti, l’ad Alessandro Zarbano, l’agente del giocatore Gabriele Giuffrida) e il direttore generale dell’area tecnico-sportiva del Milan Leonardo Nascimento de Araujo, meglio noto solo come Leonardo, per ...