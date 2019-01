La lezione di Gwyneth Paltrow | «Io e Chris Martin siamo ancora una famiglia»

vanityfair

(Di sabato 19 gennaio 2019)sempresempresempresempresempreed io eravamo destinati a stare insieme, ad aver i nostri bambini, e il divorzio non deve rappresentare la fine del rapporto tra due persone»., che lo scorso novembre ha sposato il produttore Brad Falchuck, è tornata a parlare dell’ex marito, leader dei Coldplay e padre dei suoi due figli, Apple (14 anni) e Moses (12).LEGGI ANCHEin luna di miele (anche) con l'ex maritoL’attrice, in un’intervista rilasciata a Es Magazine, ha voluto giustificare la scelta di imbarcarsi per la propria luna di miele con l’ex marito, oggi fidanzato con Dakota Johnson. «andati alle Maldive e abbiamo avuto una grande luna di ...