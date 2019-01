Inter-Sassuolo termina a reti inviolate, i neroverdi dominano al Meazza

lanotiziasportiva

(Di sabato 19 gennaio 2019) Torna la Serie A con il primo impegno in campionato dei nerazzurri nel 2019: allo stadio “Giuseppe” si gioca, 20^ giornata, la prima del girone di ritorno.L’di Spalletti non riesce ad andare oltre al pareggio, ma la squadra di De Zerbi meriterebbe qualcosa in più.Primo TempoEcco il calcio d’inizio: primo pallone giocato dalla formazione emiliana. Forza ragazzi, forza! Subito nerazzurri in avanti: cross dalla destra di Vecino, Consigli blocca a terra il pallone nell’area piccola. Al 10′ Occasione per il: un rimpallo favorisce Locatelli, che dal limite dell’area calcia fuori con il destro.Al 17′ La risposta nerazzurra con Vecino, che di testa spedisce alto su cross di Brozovic. Al 19 esimo occasione delsinistro da fuori di Berardi: facile la presa per Handanovic. Altro tiro del ...