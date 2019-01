Chi è la donna più influente del digitale

Mara MaionChi : età - tumore - figlie e marito. Cosa ha avuto la donna : Mara Maionchi: età, tumore, figlie e marito. Cosa ha avuto la donna Chi è Mara Maionchi Nata a Bologna il 22 aprile 1941 Mara Maionchi, 77 anni, è una produttrice discografica e un personaggio televisivo. Oltre al talento, il pubblico ama l’approccio ironico e dissacrante che caratterizza Mara. La partecipazione, infatti, a programmi come Celebrity Masterchef e X Factor, in cui la personalità della donna si è potuta mostrare interamente, le ...

Stupro Firenze - carabiniere condannato “inChiodato dal collega che sentì i ‘no’ della donna” : L’appuntato Marco Camuffo, condannato in abbreviato a 4 anni e 8 mesi per lo Stupro di una studentessa americana a Firenze, è stato inchiodato dal collega Pietro Costa. Lo scrive il gup del tribunale di Firenze nelle motivazioni della sentenza di condanna nei confronti dell’ex carabiniere (destituito dall’Arma come l’altro), accusato della violenza sessuale sulla ragazza statunitense. Il rapporto sessuale, scrive il ...

Giornalista tv - attrice e pilota di elicotteri. Chi è Lauren Sanchez - la donna dietro il divorzio Bezos : 10. Larry Ellison, 73 anni, founder di Oracle, (58,5 miliardi)9.8. I fratelli Charles e David Koch, 82 e 77 anni, della Koch Industries (60 miliardi)7. Carlos Slim Helu, 78 anni, fondatore del Grupo Carso, leader nel settore delle telecomunicazioni in America Latina (67.1 miliardi)6. Amancio Ortega, 81 anni, founder di Zara, (70 miliardi)5. Mark Zuckerberg, 33, fondatore di Facebook, (71 miliardi)4. Bernard Arnault, 69, Ceo di LVMH (72 ...

Donna trovata morta nel Perugino - aveva un coltello nella sChiena - : La Donna, 69 anni, è stata trovata all'esterno dell'abitazione di famiglia a Villa di Magione. A dare l'allarme la figlia

Donna trovata morta nel Perugino - aveva un coltello nella sChiena : Donna trovata morta nel Perugino, aveva un coltello nella schiena La Donna, 69 anni, è stata trovata all'esterno dell'abitazione di famiglia a Villa di Magione. A dare l'allarme la figlia Parole chiave:

Donna uccisa davanti a casa nel Perugino con una coltellata alla sChiena - è mistero : Aveva un coltello conficcato nella schiena la Donna di 69 anni trovata morta all’esterno dell’abitazione di famiglia a Villa di Magione, nel Perugino.. La ricostruzione di quanto successo è ancora al vaglio dei carabinieri. A dare l’allarme - in base alle prime informazioni - è stata la figlia della Donna, che ha chiamato il centro di salute mental...

Milano - giallo di Chinatown : nella casa della donna scomparsa scoperte tracce di sangue : Colpo di scena nel giallo della Chinatown milanese. Lo scorso 19 marzo, Zhao Huipeng, 40 anni, è sparita nel nulla. Ma ora, nella sua casa di via Paolo Sarpi, gli investigatori hanno trovato alcune tracce di sangue (che non erano state rinvenute durante i precedenti sopralluoghi). La donna viveva con il fidanzato (anche lui, da qualche tempo, irrintracciabile), ma la denuncia di scomparsa è stata presentata dai parenti di Zhao, residenti a ...

Giallo a IsChia - ritrovato cadavere di una donna : indagini in corso : Il cadavere di una donna di circa 45/50 anni, ieri sera, è stato ritrovato all'interno di un'abitazione di Serrara (nel Comune di Serrara Fontana a Ischia), in provincia di Napoli....

Taranto - picChia e sequestra la madre : la donna lo denuncia dopo anni - arrestato 26enne : Taranto - I carabinieri hanno arrestato a Massafra un 26enne con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona e lesioni personali. Vittima la madre, del giovane. I due vivono nella ...

Gran Bretagna - donna picChiata a sangue dal compagno : aveva cambiato la foto di Facebook : Lois Ashton, 29enne di Liverpool, ha deciso di raccontare la sua esperienza, per aiutare altre donne vittime di violenza: "All'inizio era affascinante e molto gentile con me - ha spiegato la vittima - ma con il passare dei mesi, è cambiato". L'uomo l'ha picchiata a sangue in seguito a un attacco di gelosia.Continua a leggere

La prima volta - Rosetta sconvolge Cristina Parodi : il dramma della donna che pesava 150 Chili : Domenica 13 gennaio, alle 17.35 su Rai1, Cristina Parodi conduce La prima volta con tre racconti differenti, tre percorsi di vita: la storia di Rosetta , una mamma che dopo la perdita del marito ha ...

Sassari - giovane donna insultata e picChiata in strada dal compagno : Una giovane donna è stata prima insultata e poi picchiata brutalmente dal fidanzato, davanti a diverse persone, in strada a Sassari. La ragazza è stata presa di peso, trascinata per diversi metri, ...

Giancarlo Magalli - I Fatti Vostri non Chiude. E l'amore per una donna più giovane : La donna non appartiene al mondo dello spettacolo ed è più giovane del presentatore Rai . "Ma coetanea di che, è più giovane di me. Non si dice di quanto. Diciamo che Berlusconi mi batte ha spiegato ...

Giancarlo Magalli - I Fatti Vostri non Chiude. E l’amore per una donna più giovane : Giancarlo Magalli è di nuovo innamorato e a fare breccia nel cuore del conduttore è stata una donna più giovane. A svelarlo è stato lo stesso 71enne, che ha rilasciato una lunga intervista radiofonica al programma Un giorno da pecora. “Ho trovato l’amore, non sono più più single, sono felice – ha confessato, parlando della sua nuova (misteriosa) fidanzata -, ci siamo trovati a ‘metà strada’, proprio in zona ...