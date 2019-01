Bomba in pizzeria | Sorbillo | ' Riapriamo lunedì'

Bomba pizzeria : Sorbillo - si riapre lunedì : ANSA, - NAPOLI, 19 GEN - Riaprirà i battenti lunedì 21 gennaio la storica pizzeria Sorbillo di via Tribunali dopo la Bomba fatta esplodere nella notte tra martedì e mercoledì scorsi. Lo ha annunciato ...

Napoli - Bomba in pizzeria da Sorbillo : scarcerati i boss - così torna la paura : Una lista di nomi, personaggi di riconosciuto spessore criminale che hanno lasciato la cella in questi mesi. Presunti boss, soggetti indicati come killer ma assolti in processi per omicidio e fatti di ...

Napoli - è esplosa una Bomba davanti la storica pizzeria Sorbillo : Tanta paura per Gino Sorbillo, il proprietario della storica pizzeria che si trova in Via dei Tribunali, a Napoli. Martedì sera, davanti al suo locale, è esplosa una bomba carta. Ad annunciare la tragica notizia è stato lo stesso proprietario, il quale sul suo profilo Facebook ha pubblicato un post con scritto: "Chiusa per bomba la pizzeria Sorbillo, ma riapriremo presto". Questo evento, che per fortuna non ha causato danni fisici alle persone ...

Bomba pizzeria : Salvini incontra Gino Sorbillo a Capodichino : Incontro tra il ministro dell'interno Matteo Salvini e Gino Sorbillo, titolare della celebre pizzeria di Napoli oggetto di un attentato nei giorni scorsi. Il ministro ha incontrato il noto pizzaiolo ...

Bomba pizzeria - Salvini incontra Sorbillo : ANSA, - NAPOLI, 18 GEN - Il ministro degli Interni Matteo Salvini ha incontrato all'interno dell'aeroporto militare di Napoli Gino Sorbillo, il pizzaiolo titolare dello storico esercizio del centro ...

Bomba in pizzeria - arriva Salvini : l'abbraccio con Sorbillo in aeroporto : Il ministro degli Interni Matteo Salvini ha incontrato all'interno dell'aeroporto militare di Napoli Gino Sorbillo, il pizzaiolo titolare dello storico esercizio del centro storico cittadino...

Bomba carta in pizzeria - il ministro Salvini incontra Sorbillo all'aeroporto di Napoli : Il ministro degli Interni Matteo Salvini ha incontrato all'interno dell'aeroporto militare di Napoli Gino Sorbillo, il pizzaiolo titolare dello storico esercizio del centro storico cittadino...

Bomba in pizzeria da Sorbillo - pronto l'identikit dell'attentatore : Un doppio avvertimento. Le fitte nebbie che avvolgevano il misterioso attentato dinamitardo messo a segno due notti fa in via Tribunali contro l'ingresso della pizzeria Sorbillo cominciano a diradarsi.

'Noi stiamo con Sorbillo' - Napoli in piazza dopo la Bomba in pizzeria : Flash mob davanti alla pizzeria di Gino Sorbillo in via Tribunali dopo la bomba che ieri notte ha fatto saltare parte del cancello d'ingresso. Tante le associazioni food ed i rappresentanti dei ...

«Noi stiamo con Sorbillo» - Napoli in piazza dopo la Bomba in pizzeria : Flash mob davanti alla pizzeria di Gino Sorbillo in via Tribunali dopo la bomba che ieri notte ha fatto saltare parte del cancello d?ingresso. Tante le associazioni food ed i rappresentanti...

Napoli - Bomba alla pizzeria di Sorbillo : in un video si vede un uomo piazzare l'ordigno : Un filmato delle telecamere di sorveglianza mostra la sequenza dell'attentato davanti allo storico locale del centro. Il video è stato postato dallo stesso Sorbillo sulla sua pagina Facebook ed è all'attenzione degli inquirenti

Bomba pizzeria : In un video un uomo solo piazza ordigno e scappa : notte fonda, l'uomo si avvicina lentamente e tiene la Bomba con due mani. Arrivato davanti alla saracinesca non si guarda intorno. Si inginocchia e dà fuoco alla Bomba, poi scatta in piedi e fila via -...

Bomba contro pizzeria Sorbillo - il pizzaiolo-imprenditore : “Penso sia camorra” : Non molto alto, passo veloce, con un cappellino calato sulla testa. È stato ripreso, e non poteva essere altrimenti visto che via dei Tribunali è costellata di telecamere, il Bombarolo che ha piazzato un ordigno davanti l’ingresso della pizzeria di Gino Sorbillo. L’uomo cammina a testa bassa, si inginocchia, posa la Bomba-carta, accende la miccia e schizza via di corsa, velocissimo. La sequenza è breve, ma è il primo tassello per gli ...

Bomba contro pizzeria Sorbillo - in un video l’uomo che ha piazzato l’ordigno : Non molto alto, passo veloce, con un cappellino calato sulla testa. È stato ripreso, e non poteva essere altrimenti visto che via dei Tribunali è costellata di telecamere, il Bombarolo che ha piazzato un ordigno davanti l’ingresso della pizzeria di Gino Sorbillo. L’uomo cammina a testa bassa, si inginocchia, posa la Bomba-carta, accende la miccia e schizza via di corsa, velocissimo. La sequenza è breve, ma è il primo tassello per gli ...