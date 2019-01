wired

: 5 curiosità su Tiziano Sclavi - demo_ddi : 5 curiosità su Tiziano Sclavi - MilanoCitExpo : 5 curiosità su Tiziano Sclavi #DipartimentoInnovazioneTecnologia - Mediagol : VIDEO Morata, l'attaccante tra Tiziano Ferro e Jovanotti: la performance canora dello spagnolo...… -

(Di sabato 19 gennaio 2019) Francesco Argento, chi era costui?Associazioni varieGiosafatte salterinoFiglio di...I romanzi perdutiIl 2019 dei fumetti inizia con un’occasione importante: l’uscita di Le voci dell’acqua (Feltrinelli Comics, 96 pp., 16 euro), la prima graphic novel in assoluto di, maestro del fumetto onirico-horror italiano. Con i disegni di Werther Dell’Edera, il fumetto narra la storia di Stavros, uomo tormentato cui l’acqua sembra volere trasmettere dei messaggi misteriosi. Sarà pazzia, o folle è il mondo che lo circonda? Con il suo stile inconfondibile,torna a regalarci una nuova storia onirica e simbolica.Si tratta, ovviamente, di un esordio per modo di dire, considerata la portata e la qualità delle opere precedenti di. Chi conosce l’autore solo per sentito dire, o solo per la sua inevitabile associazione con Dylan Dog, ha ...