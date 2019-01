Windows 10 Mobile addio per sempre | il 10 dicembre 2019 fine degli aggiornamenti

Windows 10 Mobile Feature 2 : disponibile la build 15254.547 : Microsoft ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo per tutti gli utenti Windows 10 Mobile Feature 2: ci riferiamo alla build 15254.547. Changelog – Attualmente non è stato pubblicato alcun changelog. Downlaod Per installare subito la nuova build, è sufficiente andare nelle Impostazioni di Sistema > Aggiornamento e Sicurezza > Windows Update e cliccare sul pulsante “Verifica disponibilità aggiornamenti”.

Winsta : il client UWP di Instagram per Windows 10 e Windows 10 Mobile : Un piccolo gruppo di sviluppatori indipendenti e fan di Microsoft, conosciuto come Mah Studios, ha deciso di pubblicare un nuovo client UWP unofficial di Instagram disponibile al download sul Microsoft Store per Windows 10 e Windows 10 Mobile. Quando la community di Windows si impegna, spesso i risultati che si raggiungono sono a dir poco sorprendenti. Dopo il caso di Unigram, adesso tocca a Winsta che si propone come valida alternativa rispetto ...

Windows 10 Mobile Feature 2 : disponibile la build 15254.544 : Microsoft ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo per tutti gli utenti Windows 10 Mobile Feature 2: ci riferiamo alla build 15254.544 Changelog – Attualmente non è stato pubblicato alcun changelog. Downlaod Per installare subito la nuova build, è sufficiente andare nelle Impostazioni di Sistema > Aggiornamento e Sicurezza > Windows Update e cliccare sul pulsante “Verifica disponibilità aggiornamenti”.

WhatsApp torna ad aggiornarsi su Windows 10 Mobile : Dopo un po’ di pausa, WhatsApp è tornato nuovamente ad aggiornarsi su Windows 10 Mobile arrivando alla versione 2.18.206. Novità Nei gruppi, è adesso possibile rispondere privatamente ad un messaggio rendendolo visibile soltanto al mittente e al destinatario escludendo la restante parte dei partecipanti. Fix di bug e miglioramenti in generale. Link al download WhatsApp (Gratis, Windows Store) ?

Microsoft To-Do si aggiorna per Windows 10 e Windows 10 Mobile : Breve comunicato per informarvi che Microsoft To-Do si è di recente aggiornato alla versione 1.44.13242.0 per Windows 10 e Windows 10 Mobile. Changelog Attività in ritardo – Adesso è possibile trovare le attività in ritardo nella lista Pianificato. Nascondi le sezioni – Aggiunta la possibilità di nascondere le sezioni nella lista Pianificato. Fix di bug e miglioramenti in generale. Link al download Microsoft To-Do (Gratis, Windows Store) ...

Windows 10 Mobile Feature 2 : disponibile la build 15254.541 : Microsoft ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo per tutti gli utenti Windows 10 Mobile Feature 2: ci riferiamo alla build 15254.541. Changelog Provides protections against an additional subclass of speculative execution side-channel vulnerability known as Speculative Store Bypass (CVE-2018-3639) for AMD-based computers. These protections aren’t enabled by default. For Windows client (IT pro) guidance, follow the ...