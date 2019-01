Ragusa-Catania | l' intervento del sindaco Cassì

37 arresti per droga tra Catania - Caltanissetta e Ragusa : 37 arresti tra Catania , Caltanissetta e Ragusa sono stati eseguiti dai carabinieri del Comando di Catania . Sgominata organizzazione criminale.

Avvistamenti ufo : a Catania e Cava D'Ispica in provincia di Ragusa VIDEO : Il Centro Ufologico Mediterraneo pubblica in un VIDEO tutti gli Avvistamenti migliori pervenuti da tutta Italia: Catania e Cava D'Ispica a Ragusa

Il raddoppio dell'autostrada Ragusa-Catania è possibile : decisivo sarà il 'si' del CIPE : Ragusa e Catania: due città siciliane ma anche due realtà abbastanza simili fra loro. Sono due città che "si vogliono amare", vogliono "stare insieme" così come due persone innamorate che si amano. Ma la differenza principale è che se tra un' uomo e una donna sono necessarie più punti di incontro per stare insieme(amore, fiducia...), tra le città Ragusa e Catania è necessaria un'unica via di comunicazione: l'autostrada. Ebbene manca ancora un ...