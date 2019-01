Oggi la presentazione Ducati MotoGP Team 2019

MotoGP - Oggi la presentazione della Ducati 2019 : orario d’inizio e come vederla in streaming : oggi venerdì 18 gennaio viene presentata la nuova Ducati che disputerà il Mondiale MotoGP 2019 . A Neuchatel (Svizzera) si alzerà il velo sulla Rossa che dal 10 marzo sarà impegnata sui circuiti di tutto il Pianeta nel tentativo di vincere il titolo iridato. Andrea Dovizioso spera di poter battagliare con Marc Marquez, dopo due secondi posti consecutivi il sogno è quello di laurearsi Campione del Mondo battendo il fenomeno spagnolo. oggi , presso ...

Capcom ha in programma per Oggi una presentazione dedicata a Monster Hunter World : I giocatori di Monster Hunter World possono aspettarsi alcune novità per il gioco nel corso di una presentazione che si terrà oggi, lunedì 10 dicembre.Mentre non siamo sicuri di ciò che Capcom ha in serbo per la presentazione di Monster Hunter World, molto probabilmente qualche annuncio verrà svelato dagli sviluppatori.Come segnala VG247.com, l'evento potrebbe avere qualcosa a che fare con la celebrazione dell'anniversario del gioco a gennaio ...